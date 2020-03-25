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Игрок Карпат: Перед дебютом в УПЛ не мог уснуть
С U-19 – в основу
18-летний полузащитник Алексей Сыч дебютировал в стартовом составе "Карпат" в матче с ПФК "Львов".
Но после того матча Украина постиг коронавирус и всему футболу пришлось пойти на карантин. Почти все время Алексей проводит дома.
Стараюсь поддерживать форму, а в свободную минуту читаю книги. Купил себе несколько автобиографий: Криштиану Роналду, Юргена Клоппа ...А вообще очень жду возвращения на поле.
Алексей вспомнил свой дебют.
Для каждого футболиста дебютный матч имеет важное значение. И я не исключение. Встреча с ПФК "Львов" оставила много положительных эмоций. Обидно только, что мы не победили. После поединка я получил много поздравлений и счастлив, что сыграл за основу "Карпат".
Если честно, то немного волновался. Сначала даже не мог уснуть, но потом успокоился и думал только об игре без лишних эмоций.
Алексей понял, что будет играть в матче с ПФК "Львов"увидев внимание от тренерского штаба на тренировках.
Во время недельного цикла мы наигрывали состав, а еще готовились к предстоящей игре на тактических занятиях. Кажется, в четверг я окончательно узнал, что буду играть в львовском дерби. Ко мне подошел Роман Николаевич Санжар и сказал, чтобы готовился.
Сыч до сих пор выступал за юношескую команду "зелено-белых", а U-21 "перепрыгнул" - провел лишь один тайм.
Все произошло довольно быстро - буквально за неделю. В среду юношеская команда должна была сыграть свой матч, к которому готовился и я. Вдруг мне звонят: «Тебя зовут в дубль». Я начал настраиваться на поединок в команде Любомира Вовчука, однако впоследствии мне сообщают, что за U-21 я не буду играть и меня вызывают в основу.
Ощущения были смешанными. С одной стороны, я не сыграл за «молодежку», а с другой - меня пригласили в главную команду, хоть на поле тогда я так и не вышел. Фактически за неделю я мог провести три матча, но не сыграл ни одного. Это все опыт и важные знания. Просто стоит ожидать своего времени.