Игрок Карпат: Перед дебютом в УПЛ не мог уснуть

18-летний полузащитник Алексей Сыч дебютировал в стартовом составе "Карпат" в матче с ПФК "Львов".

Но после того матча Украина постиг коронавирус и всему футболу пришлось пойти на карантин. Почти все время Алексей проводит дома.

Стараюсь поддерживать форму, а в свободную минуту читаю книги. Купил себе несколько автобиографий: Криштиану Роналду, Юргена Клоппа ...А вообще очень жду возвращения на поле.

Алексей вспомнил свой дебют.

Для каждого футболиста дебютный матч имеет важное значение. И я не исключение. Встреча с ПФК "Львов" оставила много положительных эмоций. Обидно только, что мы не победили. После поединка я получил много поздравлений и счастлив, что сыграл за основу "Карпат". Если честно, то немного волновался. Сначала даже не мог уснуть, но потом успокоился и думал только об игре без лишних эмоций.

Алексей понял, что будет играть в матче с ПФК "Львов"увидев внимание от тренерского штаба на тренировках.

Во время недельного цикла мы наигрывали состав, а еще готовились к предстоящей игре на тактических занятиях. Кажется, в четверг я окончательно узнал, что буду играть в львовском дерби. Ко мне подошел Роман Николаевич Санжар и сказал, чтобы готовился.

Сыч до сих пор выступал за юношескую команду "зелено-белых", а U-21 "перепрыгнул" - провел лишь один тайм.