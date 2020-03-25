Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назовите лучших бомбардиров Шахтера в Чемпионате Украины. КВИЗ
С 1992-го до наших дней
Мы продолжаем тренировать вашу память и развлекаться в период карантина. На этот раз в центре внимания донецкий "Шахтер". Задача простая - за четыре минуты назвать 20 лучших бомбардиров оранжево-черных в чемпионате Украины. В левой колонке вы увидите подсказки - количество сыгранных матчей, количество голов и гражданство футболистов. В правой будут появляться написанные вами фамилии (имена писать не нужно). Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. За дело!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...