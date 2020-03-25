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Назовите лучших бомбардиров Шахтера в Чемпионате Украины. КВИЗ

Премьер-лига
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С 1992-го до наших дней

Назовите лучших бомбардиров Шахтера в Чемпионате Украины. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Мы продолжаем тренировать вашу память и развлекаться в период карантина. На этот раз в центре внимания донецкий "Шахтер". Задача простая - за четыре минуты назвать 20 лучших бомбардиров оранжево-черных в чемпионате Украины. В левой колонке вы увидите подсказки - количество сыгранных матчей, количество голов и гражданство футболистов. В правой будут появляться написанные вами фамилии (имена писать не нужно). Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. За дело!

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В статье: Луис Адриано Шахтер (Донецк) квиз от UA-Футбол
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