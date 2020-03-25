Михайличенко назвал лучших левых защитников УПЛ

Левый защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко рассказал о том, в каком бы европейском чемпионате хотел бы попробовать свои силы и о конкуренции в Украине.

- Тебе какой европейский чемпионат больше нравится?

- Если в плане продолжения карьеры, то бельгийское первенство.

- Оригинальный выбор.

- Это не топ-чемпионат, но там много молодых футболистов, которые прогрессируют. Футбол в Бельгии на подъеме. И как показывает практика, украинские игроки там неплохо приживаются. А уже через бельгийское первенство можно попасть, допустим, в Англию, Италию или Испанию, где сразу заиграть не так просто. Сначала нужно пройти, если можно так сказать, европейскую адаптацию (улыбается).

- За украинцами в Бельгии следишь?

- Да. Не скажу, что очень внимательно, но если выпадает возможность, обязательно смотрю матчи с их участием.

- В этом сезоне ты забил свои первые 2 мяча на высшем уровне, и оба - грандам. Стечение обстоятельств - или настроение на подобные игры зашкаливает?

- Повезло (улыбается). "Шахтер" и "Динамо" демонстрируют интересный футбол. Эти команды играют и дают это делать другим, ну, и конечно, мотивации и эмоции в таких поединках на уровень выше.

- Какой матч для тебя более принципиальный, против "Динамо" или против "Шахтера"?

- Не имеет значения. Это два лидера украинского футбола, а Заря стремится войти в их число, поэтому всегда интересно и полезно увидеть себя на фоне таких команд.

- Кто, на твой взгляд, самый сильный левый защитник в УПЛ?

- Сейчас в Украине много хороших футболистов этого амплуа. Это и Миколенко, и Вантух, и Дубинчак, но пока вне конкуренции, считаю, Исмаили.

- В последнее время журналисты начали сватать тебя в сборную Украины. Что скажешь о таком внимании?

- Очень приятно. Я стараюсь в каждом матче действовать на своем максимуме, понимаю, что впереди еще много надо работать, чтобы заслужить вызов в главную команду страны. Эта мечта всегда со мной.

- Перенос Евро на 2021 тебе на руку? Есть время набраться опыта...

- Возможно (улыбается). Но я над этим как-то не задумывался. Нужно добавлять с каждым месяцем, с каждой неделей, а там как получится.