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Трое игроков Шахтера с наибольшим количеством проведенного времени на поле в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Без Степаненко, Марлоса, Кривцова и Тайсона

Трое игроков Шахтера с наибольшим количеством проведенного времени на поле в УПЛ
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Лидеры "Шахтера" по количеству минут на поле в УПЛ - капитан Андрей Пятов (1710 минут), Исмаили (1628), а также Жуниор Мораес (1579).

Этого чемпионата в составе "Шахтера" на поле выходили 29 футболистов. Двое из них (Густаво Бланко Лещук и Андрей Борячук - оба в Турции) сейчас не в команде.

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10 футболистам "Шахтера", которые в этом сезоне играли в УПЛ, на сегодня менее 22 года (Анатолий Трубин, Додо, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Тете, Фернандо, Даниил Сикан).

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Исмаили УПЛ Жуниор Мораес
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Источник:
Шахтар

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