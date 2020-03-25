Трое игроков Шахтера с наибольшим количеством проведенного времени на поле в УПЛ

Лидеры "Шахтера" по количеству минут на поле в УПЛ - капитан Андрей Пятов (1710 минут), Исмаили (1628), а также Жуниор Мораес (1579).

Этого чемпионата в составе "Шахтера" на поле выходили 29 футболистов. Двое из них (Густаво Бланко Лещук и Андрей Борячук - оба в Турции) сейчас не в команде.

10 футболистам "Шахтера", которые в этом сезоне играли в УПЛ, на сегодня менее 22 года (Анатолий Трубин, Додо, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Тете, Фернандо, Даниил Сикан).