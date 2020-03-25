Латераль Зари: С приходом Скрипника кардинально изменилась тактика

Левый защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко объяснил, как появление в клубе коуча Виктора Скрипника повлияло на изменения в команде.

- В этом сезоне специалисты и журналисты в основном хвалят "Зарю". Как думаешь, с чем это связано?

- У нас молодой коллектив, пришел новый тренер, который пытается привить команде новый стиль игры. Думаю, у "Заре" получается показывать хороший футбол. Будем стараться продолжать в том же духе.

- В чем заключаются главные изменения, произошедшие с приходом на пост главного тренера Виктора Скрипника?

- Кардинально изменилась тактика, много нового появилось в тренировочном процессе. Когда пришел Виктор Анатольевич (Скрипник. - ред.), он сказал, что не будет все ломать, просто нужно было улучшить некоторые моменты, более тщательно над ними работать.

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- Какие это моменты?

- Игра при стандартах у своих ворот, усвоить, как правильно располагаться во время этих ситуаций. Звезда пытается действовать первым номером, а чтобы вскрывать оборону соперника, даже метр вправо-влево в размещении атакующего футболиста играет большую роль, все должно быть синхронно и отработано до автоматизма.

- Какие главные требования тренера к крайним защитникам "Зари"?

- Прежде всего это четкая и качественная игра в обороне, ну, и конечно, уверенные действия при подключении к атакам.

- Виктор Скрипник часто приводит в пример немецкую Бундеслигу, в которой работал?

- Да. На личности он не переходит, но об общих ситуациях очень полезно послушать тренера.