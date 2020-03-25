  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренеры Олимпика предложили 6 кандидатов на звание лучшего игрока в марте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренеры Олимпика предложили 6 кандидатов на звание лучшего игрока в марте

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосовать можно в соцсетях

Тренеры Олимпика предложили 6 кандидатов на звание лучшего игрока в марте
Новина українською

Футбольный клуб "Олимпик" из Донецка предлагает немного отвлечься от темы короновируса и выбрать лучшего футболиста главной команды в марте.

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальных страницах клуба в Facebook и Instagram. Итоги голосования болельщиков подведут на следующей неделе.

В весенней части чемпионата олимпийцы провели 5 матчей, в которых потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью.

Читайте такжеФорвард Олимпика: Пока что продолжаем работать по программе Висенте Гомеса

В этих матчах дончанам удалось забить в ворота соперников 2 гола, их авторами стали Максим Дегтярев и Денис Баланюк. Для последнего гол в ворота Ворсклы стал дебютным за донецкую команду.

Засветился представитель Олимпика в сборной 20-го тура. Своей великолепной игрой в поединке против Зари место среди лучших заслужил центральный защитник Дмитрий Гришко.

Тренерский штаб дончан выдвинул 6 претендентов на звание лучшего игрока Олимпика по итогам марта:

  • # 4 Дмитрий Гришко
  • # 89 Сергей Политыло
  • # 77 Максим Дегтярев
  • # 54 Орест Лебеденко
  • # 13 Иван Зотько
  • # 21 Андрей Кравчук
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Олімпік

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...