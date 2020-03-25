Тренеры Олимпика предложили 6 кандидатов на звание лучшего игрока в марте

Футбольный клуб "Олимпик" из Донецка предлагает немного отвлечься от темы короновируса и выбрать лучшего футболиста главной команды в марте.

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальных страницах клуба в Facebook и Instagram. Итоги голосования болельщиков подведут на следующей неделе.

В весенней части чемпионата олимпийцы провели 5 матчей, в которых потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью.

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В этих матчах дончанам удалось забить в ворота соперников 2 гола, их авторами стали Максим Дегтярев и Денис Баланюк. Для последнего гол в ворота Ворсклы стал дебютным за донецкую команду.

Засветился представитель Олимпика в сборной 20-го тура. Своей великолепной игрой в поединке против Зари место среди лучших заслужил центральный защитник Дмитрий Гришко.

Тренерский штаб дончан выдвинул 6 претендентов на звание лучшего игрока Олимпика по итогам марта: