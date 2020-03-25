Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренеры Олимпика предложили 6 кандидатов на звание лучшего игрока в марте
Голосовать можно в соцсетях
Футбольный клуб "Олимпик" из Донецка предлагает немного отвлечься от темы короновируса и выбрать лучшего футболиста главной команды в марте.
Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальных страницах клуба в Facebook и Instagram. Итоги голосования болельщиков подведут на следующей неделе.
В весенней части чемпионата олимпийцы провели 5 матчей, в которых потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью.
В этих матчах дончанам удалось забить в ворота соперников 2 гола, их авторами стали Максим Дегтярев и Денис Баланюк. Для последнего гол в ворота Ворсклы стал дебютным за донецкую команду.
Засветился представитель Олимпика в сборной 20-го тура. Своей великолепной игрой в поединке против Зари место среди лучших заслужил центральный защитник Дмитрий Гришко.
Тренерский штаб дончан выдвинул 6 претендентов на звание лучшего игрока Олимпика по итогам марта:
- # 4 Дмитрий Гришко
- # 89 Сергей Политыло
- # 77 Максим Дегтярев
- # 54 Орест Лебеденко
- # 13 Иван Зотько
- # 21 Андрей Кравчук