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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – лидер УПЛ по ожидаемым голам xG

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер на втором месте

Динамо – лидер УПЛ по ожидаемым голам xG
Новина українською

Киевское "Динамо" в текущем сезоне УПЛ является лидером по показателю ожидаемых голов xG.

По данным Wyscout, показатель киевлян после 23 туров – 55,84 xG (реально команда забила 45 голов).

На втором месте рейтинга расположился "Шахтер" – 50,67 xG (59 реально забитых).

Худший результат в Лиге у "Львова" – 18,69 xG при 17 настоящих.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
25.03.2020 в 19:25
В ДК в последнее время одни ожидания.)
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vladimir3354 (Мукачево)
25.03.2020 в 19:10
Ось реалії А Динамо нехай очікує :1. Шахтар2. Зоря 3. лиш динамо
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Spokoyno (Киев)
25.03.2020 в 18:16
Дійсно багато очікувань, утім багато вони і не справджуються... Може в окремих матчах трохи не повезло, голкіпер суперника зіграв на грані своїх здібностей. Проте нема "солідності"! Створив - заб'ю.
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