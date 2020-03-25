Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – лидер УПЛ по ожидаемым голам xG
Шахтер на втором месте
Киевское "Динамо" в текущем сезоне УПЛ является лидером по показателю ожидаемых голов xG.
По данным Wyscout, показатель киевлян после 23 туров – 55,84 xG (реально команда забила 45 голов).
На втором месте рейтинга расположился "Шахтер" – 50,67 xG (59 реально забитых).
Худший результат в Лиге у "Львова" – 18,69 xG при 17 настоящих.
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Комментарии (3)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
25.03.2020 в 19:25
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vladimir3354 (Мукачево)
25.03.2020 в 19:10
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Spokoyno (Киев)
25.03.2020 в 18:16
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