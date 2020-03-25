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Бенито: Много нигерийцев болело за Динамо в Лиге чемпионов и Лиге Европы
А на рынках можно найти и футболку киевского клуба
Новичок "Динамо" Бенито, который зимой пробрался в киевский клуб из российского "Тамбова", признался, что давно следил за киевским клубом.
– Ты родился в Абиджане, Кот-д’Ивуаре, но выступаешь за Hигерию. Объясни, почему так?
– Я родился в Абиджане и мог играть за местную сборную, они звали меня дважды. Но в Нигерии родились мои родители, мы переехали туда, и я решил выступать за эту страну.
– В Нигерии все живут футболом?
— Конечно! У нас все играют в футбол, именно поэтому у нас так много известных футболистов. Там рождаются таланты, но, к сожалению, не все имеют возможность встать на ноги и реализовать свой потенциал. В Нигерии никто не вкладывает деньги в футбол, поэтому все едут в Европу.
— Ты уже наверняка что-то знаешь о "Динамо"?
— Да, конечно. Я следил за "Динамо" еще с тех времен, когда жил в Африке. Знал нескольких игроков и результаты матчей.
Много нигерийцев болело за "Динамо" в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Возможно, из-за того, что в этом клубе играло много африканцев.
— Можно ли было где-то в Африке то найти футболку "Динамо"? Например, Юссуфа или Идейе.
— Конечно. Можно было найти футболку "Динамо" с фамилией игрока из Нигерии, если хорошо поискать. Особенно на рынках,
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