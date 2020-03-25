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Источник: Скрипник летом возглавит Динамо

Премьер-лига
(7 голосов)

Якобы уже все договорено

Источник: Скрипник летом возглавит Динамо
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник летом сменит Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо". Такую информацию озвучил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

"Виктор Скрипник летом сменит прописку. По предварительным договоренностям, специалист возглавит "Динамо". Условия сотрудничества фактически были согласованы 24 марта во время видеоконференции при участии Скрипника, Григория и Игоря Суркисов.

Алексей Михайличенко знает о возможной рокировке. Несмотря на эту ротацию, он останется работать в "Динамо". Скорее всего, на должности спортивного директора", – написал Ящук в Инстаграме.

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В статье: Заря (Луганск) Алексей Михайличенко Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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Комментарии (18)
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satellite (Харьков)
25.03.2020 в 19:41
Если Михайличенко снова станет Спорт.Дир.Динамо,то Динамо даже Скрипник не спасёт!!!
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.03.2020 в 19:09
Стратегия Баварии, которая скупала игроков БД пачками когда та навязывала борьбу за чемпионство! Тут ослабят Зарю полностью,заберут и игроков,и тренера!
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0
0
strb (Львів)
25.03.2020 в 18:56
Перепрошую ген. директор.
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0
0
Андрей Док (Донецк)
25.03.2020 в 18:55
Если правда-то только "За". Думаю киевлянам принесёт пользу,а в чемпионат(на конец-то) интригу.
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0
-1
strb (Львів)
25.03.2020 в 18:54
Щось дуже подібно на правду... Пригадайте спорт. директор Зорі п. Рафїлов чомусь покидає команду!
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+1
0
аалекс ( Крым)
25.03.2020 в 19:01
Тоже в Динамо переходит?)))
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0
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
25.03.2020 в 19:12
Швидше за все так воно і є. Не подобаються ці підкилимні ігри. Можливо це плюс для Динамо, але мінус для Зорі і українського футболу
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0
0
dp_dp (Ukraine)
25.03.2020 в 19:37
Ну что ж, если не нравятся подковерные игры, то Суркис уже все опроверг. Пусть дальше честно продолжает Михайличенко руководить ;)
0
0
Sandra777 (Львів)
25.03.2020 в 18:53
Самий сильний тренер з часів Лобановського, не здивує мене якщо за кілька років він очолить якусь умову Барса
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0
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
25.03.2020 в 18:44
Жаль конечно, хот бы видеть в Днепре.
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0
0
ascent (Луксор)
25.03.2020 в 18:37
Обычно так поступают "порядочные" европейские гранды перед очной встречей, чтобы расшатать психологическое равновесие в стане соперника...Боятся однако Зарю!
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+2
-2
motoman (Луганск)
25.03.2020 в 18:35
Называется "разделяй и властвуй". Грязные приемчики братьев. Специально пускают утку, чтобы создать недоверие между Скрипником, командой и руководством. Какой вообще смысл идти в Динамо, если он с Зарей может в ЛЧ играть?
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+2
-2
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Spokoyno (Киев)
25.03.2020 в 18:31
Знов "стрибок у невідомість" Зрозуміло, що Скрипника, ще минулого літа треба було "брати", але Динамо хоч наразі і поступається Ша... не будемо про це, проте в інших матчах грає "першим номером"! А це трошечки інша філософія ніж, яку наразі засвоїв ВС. Як швидко Віктор С засвоїть грати "з позиції сили"?
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0
0
Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
25.03.2020 в 18:26
Надеюсь, что у Виктора хватит здравого смысла не делать этого. Он будет свой среди чужих и чужой среди своих. Если неудачи- он виноват, если хорошо- динамовская традиция:)
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+2
-2
Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
25.03.2020 в 18:24
это такой(национальный) ход от Суркисов. Смотри Виктор, мы тебе баблишка много заплатим, если перейдешь к нам, Но ты же в ЛЧ хочешь? Стоит ли тебе обгонять нас с Зарей в ЧУ?:)
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+1
-2
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Инспектор ( )
25.03.2020 в 18:07
Сердце проверяли?
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+2
-1
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Maxam (Чернівці)
25.03.2020 в 17:30
Якщо збиралися Тимчика, Лєднєва повертати, то логічно і тренера в комплект до них, який вміє працювати з такими гравцями.
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-1
oleg dynamo (львівська)
25.03.2020 в 17:24
все може бути,якщо Скрипник з такого складу зробив команду що біжить то в ДК є з кого вибрати...Як на мене то дай БОГ,а то на Миху надій вже нема...
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-2

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