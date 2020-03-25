Источник: Скрипник летом возглавит Динамо

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник летом сменит Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо". Такую информацию озвучил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

"Виктор Скрипник летом сменит прописку. По предварительным договоренностям, специалист возглавит "Динамо". Условия сотрудничества фактически были согласованы 24 марта во время видеоконференции при участии Скрипника, Григория и Игоря Суркисов.

Алексей Михайличенко знает о возможной рокировке. Несмотря на эту ротацию, он останется работать в "Динамо". Скорее всего, на должности спортивного директора", – написал Ящук в Инстаграме.