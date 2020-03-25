Форвард Колоса Бондаренко: Уровень УПЛ за последние 5-10 лет немного снизился

Нападающий "Колоса" Александр Бондаренко рассказал, как проводит карантин, и поделился мыслями относительно первого сезона команды в УПЛ.

- В Украине, как и почти во всех других странах футбол пошел на карантин. Как проводите это время? Удается поддерживать свою физическую форму?

- Да, сейчас появилась возможность уделять внимание семье. Моему сыну недавно исполнился год. Он понемногу начинает знакомиться с миром. Вот недавно впервые увидел снег. С женой стараемся особо не выходить на улицу, только в редких случаях. Конечно тренируюсь. Нужно поддерживать форму, чтобы в любой момент быть готовым к чемпионату, хотя не понятно когда возобновятся игры и тренировки.

У моего дома есть Голосеевский лес, у меня уже давно там протоптанная тропа, там я и тренируюсь. В основном это кросс и упражнения с резиной.

- Получали индивидуальные задания от тренерского штаба?

- Конечно. Наш тренер по физической подготовке Константин Владленич расписал нам программу тренировок, так что скучать не приходится

- "Колос" свои домашние матчи в этом сезоне проводит в Киеве. Как вам атмосфера на "Оболонь-Арене"?

- "Оболонь-Арена" для меня знакомый стадион. Я играл в этой команде раньше. Атмосфера там замечательная, особенно, когда приходит много зрителей посмотреть на грандов украинского футбола. Я считаю так гораздо лучше для самих футболистов, чем будут сидеть отдельные кучки на больших аренах. Там есть все условия для комфортного проведения матчей.

- В своем первом сезоне в УПЛ "Колос" финишировал в первой шестерке. И это успех, как для новичка, который проводил матчи не на своем родном стадионе. Когда увидим команду в Ковалевке?

- Мы всей командой ждем с нетерпением, когда сможем уже сыграть на нашем новом стадионе. Там замечательная аура, все свое, родное. И все важные матчи были выиграны именно в Ковалевке. Чемпионство во второй лиге - победа над "Буковиной" и выход в УПЛ - победа над "Черноморцем"!

Насколько мне известно, торжественное открытие должно состояться в конце мая, но в связи с пандемией сроки, я думаю, изменятся. Хочется, чтобы вся эта ситуация уже наконец решилась и мы все смогли вернуться к нормальной жизни, а на открытие пришло как можно больше людей!

- Как в целом оцените нынешний сезон УПЛ?

- Хочется поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Они действительно удивили, поддерживали нас всегда и не важно в каком городе мы играем, гонят нас вперед, и за это им респект. Это всегда вдохновляет и мотивирует.

По чемпионату, то уровень немного снизился по сравнению с 5-10 лет назад. Сейчас дают больше возможности молодым футболистам, воспитанникам клубов. Раньше такого не было. Нужно было долго работать и хорошо попотеть, чтобы попасть в заявку на матч.

Хочется, чтобы посещаемость футбольных матчей возросла в нашей стране. Что бы люди приходили на стадионы и поддерживали свои любимые команды, а не сидели перед телевизорами. Потому что мы в первую очередь играем для них.