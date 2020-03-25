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Тренер Зари: Возможно, кому-то это не совсем выгодно, но нужно учитывать 23 прошедших тура

Премьер-лига
(3 голосов)

Если чемпионат не будет доигран, будут считать по последнему туру

Тренер Зари: Возможно, кому-то это не совсем выгодно, но нужно учитывать 23 прошедших тура
Новина українською

Старший тренер молодежной команды "Зари U-19" Василий Баранов рассказал о том, как, на его взгляд, следует подводить итоги чемпионата Украины, если он не будет доигран из-за карантина.

"Единогласным должно быть логичное мнение: учитывать 23 прошедших тура. Возможно, кому-то это не совсем выгодно, но факт остается фактом – сыграно 23 тура. В этом вопросе должны будут разобраться руководящие органы Премьер-лиги и УАФ. Наверняка, в случае решения приостановки чемпионата будет собрание клубов, на котором и примется итоговое решение", - сказал Баранов.

Напомним, что на данный момент "Заря" занимает второе место в турнирной таблице, имея равное количество очков с "Динамо", но опережая киевлян по дополнительным показателям.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Василий Баранов
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Источник:
ФК Заря

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