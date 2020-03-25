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Монако был готов заплатить за Мудрика 5 млн евро

Премьер-лига
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Передумали в последний момент

Монако был готов заплатить за Мудрика 5 млн евро
Новина українською

Атакующий хавбек "Шахтера" Михаил Мудрык мог продолжить карьеру в "Монако".

Как сообщает "Футбол 24", скауты французского клуба следили за игроком в течение розыгрыша Юношеской лиги УЕФА 2018/19, в котором 19-летний Мудрык выступал в составе "Шахтера" U-19.

Французы были готовы выложить "Шахтеру" 5 млн евро, но передумали буквально в последний момент с интересной аргументацией – личные качества Михаила якобы не позволят раскрыть весь потенциал игрока, который в сезоне 2019/20 не провёл ни одного матча за первую команду "горняков".

Добавим, что на днях появлялась информация об интересе к Мудрику со стороны "Ромы" и "Аталанты".

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако Михаил Мудрик
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Источник:
football24

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