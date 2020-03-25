  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 5 игроков Динамо и Зубков также сыграют в благотворительном турнире по Counter-Strike
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

5 игроков Динамо и Зубков также сыграют в благотворительном турнире по Counter-Strike

Премьер-лига
(1 голосов)

Ярмоленко и Морозюк также в теме

5 игроков Динамо и Зубков также сыграют в благотворительном турнире по Counter-Strike
Новина українською

Вчера наш сайт сообщал о том, что украинские футболисты Андрей Ярмоленко и Николай Морозюк примут участие в благотворительном турнире по CS:GO "WeStrikeCorona".

Сегодня организаторы дополнили список участников: кроме Ярмоленко и Морозюка в турнире также примут участие игроки "Динамо" Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов и Ахмед Алибеков (аренда в "Слован" Либерец), а также футболист "Шахтера" Александр Зубков, выступающий на правах аренды за "Ференцварош".

Полученные средства будут переданы фондам по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Дата проведения турнира пока неизвестна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Николай Морозюк Слован (Либерец) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Артем Шабанов Никита Бурда Ризеспор (Ризе) Николай Шапаренко Александр Зубков Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Ахмед Алибеков Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...