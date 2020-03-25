5 игроков Динамо и Зубков также сыграют в благотворительном турнире по Counter-Strike

Вчера наш сайт сообщал о том, что украинские футболисты Андрей Ярмоленко и Николай Морозюк примут участие в благотворительном турнире по CS:GO "WeStrikeCorona".

Сегодня организаторы дополнили список участников: кроме Ярмоленко и Морозюка в турнире также примут участие игроки "Динамо" Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов и Ахмед Алибеков (аренда в "Слован" Либерец), а также футболист "Шахтера" Александр Зубков, выступающий на правах аренды за "Ференцварош".

Полученные средства будут переданы фондам по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Дата проведения турнира пока неизвестна.