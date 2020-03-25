Соль: После карантина мы начнем бережно относится к тем мелочам, на которые раньше не обращали никакого внимания

Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль дал советы болельщикам, как уберечь себя от короновируса, а также рассказал, как поддерживает форму во время карантина.

— Фран, совсем недавно из Мадрида пришла трагическая новость о смерти бывшего президента "Реала" Лоренсо Санса из-за короновируса. Ты воспитанник этого клуба, поэтому я обязан спросить об этом в первую очередь — вы были знакомы с ним лично?

— Нет, мы не знакомы лично, но я знал, что он был тем, кто вернул мадридскому "Реалу" величие. Эта новость шокировала меня и моих товарищей, друзей из "Реала". Я приношу соболезнования всем близким и друзьям Санса…

— Скажи, это первый раз в твоей карьере, когда ты не можешь работать из-за официального карантина?

— Да, и, надеюсь, в последний. Никогда бы не подумал, что такое может произойти, я в замешательстве.

— У вас в семье придерживаются особых правил насчет карантина?

— Особых — нет, так как, к счастью, мы все здоровы. Но нужно быть очень осторожными.

— "Динамо" уже более недели находится на карантине. Недавно он был продлен. Скучаешь по ребятам из команды? Поддерживаете ли связь?

— Да, обязательно. Мы регулярно поддерживаем связь в WhatsApp, в нашем командном чате. Конечно, хочется уже побыстрее всех увидеть, выйти на поле и начать заниматься нашим делом. Очень грустно становится от того, что мы уже столько не тренируемся и не играем.

— Возможно, есть в команде люди, которых в это время не хватает больше всего?

— В этой ситуации не хотелось бы выделять кого-то. Не хватает команды, хоть мы и поддерживаем связь, но это ограничивается перепиской или звонками в WhatsApp.

— Фран, ты профессиональный спортсмен и наверняка можешь дать ценный совет, как уберечь себя от вируса?

— У меня есть три главных правила, которых советую придерживаться всем. Тщательно мойте руки, не заходите в дом в верхней одежде и ешьте много здоровой пищи с большим количеством витаминов. Кажется, все довольно просто, но это основное, что может быть в нашей ситуации.

— Я думал, ты добавишь насчет занятий спортом в домашних условиях. Как соблюдаешь форму, чем занимаешься?

— Да, это обязательно. Я много тренируюсь дома. Однако мне повезло, у меня дома свой личный фитнесс-тренер. Я говорю о своей жене. Делаем акцент также и на плиометрику. Это методика, акцентирующая внимание на прыжковые тренировки.

— Ты что-то хотел бы сейчас передать болельщикам "Динамо"?

— Я хочу сказать, что этот кризис сделает нас всех сильнее, сплоченнее. И нашу команду, и наш прекрасный город. После карантина все мы начнем бережно относится к тем мелочам, на которые раньше не обращали никакого внимания. Всем желаю здоровья и терпения.