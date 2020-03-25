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Соль: После карантина мы начнем бережно относится к тем мелочам, на которые раньше не обращали никакого внимания
Испанец дал простые советы, как уберегтись от коронавируса
Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль дал советы болельщикам, как уберечь себя от короновируса, а также рассказал, как поддерживает форму во время карантина.
— Фран, совсем недавно из Мадрида пришла трагическая новость о смерти бывшего президента "Реала" Лоренсо Санса из-за короновируса. Ты воспитанник этого клуба, поэтому я обязан спросить об этом в первую очередь — вы были знакомы с ним лично?
— Нет, мы не знакомы лично, но я знал, что он был тем, кто вернул мадридскому "Реалу" величие. Эта новость шокировала меня и моих товарищей, друзей из "Реала". Я приношу соболезнования всем близким и друзьям Санса…
— Скажи, это первый раз в твоей карьере, когда ты не можешь работать из-за официального карантина?
— Да, и, надеюсь, в последний. Никогда бы не подумал, что такое может произойти, я в замешательстве.
— У вас в семье придерживаются особых правил насчет карантина?
— Особых — нет, так как, к счастью, мы все здоровы. Но нужно быть очень осторожными.
— "Динамо" уже более недели находится на карантине. Недавно он был продлен. Скучаешь по ребятам из команды? Поддерживаете ли связь?
— Да, обязательно. Мы регулярно поддерживаем связь в WhatsApp, в нашем командном чате. Конечно, хочется уже побыстрее всех увидеть, выйти на поле и начать заниматься нашим делом. Очень грустно становится от того, что мы уже столько не тренируемся и не играем.
— Возможно, есть в команде люди, которых в это время не хватает больше всего?
— В этой ситуации не хотелось бы выделять кого-то. Не хватает команды, хоть мы и поддерживаем связь, но это ограничивается перепиской или звонками в WhatsApp.
— Фран, ты профессиональный спортсмен и наверняка можешь дать ценный совет, как уберечь себя от вируса?
— У меня есть три главных правила, которых советую придерживаться всем. Тщательно мойте руки, не заходите в дом в верхней одежде и ешьте много здоровой пищи с большим количеством витаминов. Кажется, все довольно просто, но это основное, что может быть в нашей ситуации.
— Я думал, ты добавишь насчет занятий спортом в домашних условиях. Как соблюдаешь форму, чем занимаешься?
— Да, это обязательно. Я много тренируюсь дома. Однако мне повезло, у меня дома свой личный фитнесс-тренер. Я говорю о своей жене. Делаем акцент также и на плиометрику. Это методика, акцентирующая внимание на прыжковые тренировки.
— Ты что-то хотел бы сейчас передать болельщикам "Динамо"?
— Я хочу сказать, что этот кризис сделает нас всех сильнее, сплоченнее. И нашу команду, и наш прекрасный город. После карантина все мы начнем бережно относится к тем мелочам, на которые раньше не обращали никакого внимания. Всем желаю здоровья и терпения.