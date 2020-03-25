  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Информация о переговорах со Скрипником - фейк
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Информация о переговорах со Скрипником - фейк

Премьер-лига
(2 голосов)

С Григорием Суркисом также все в порядке

Суркис: Информация о переговорах со Скрипником - фейк
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник летом может принять киевскую команду.

"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой - COVID-19 - некоторые люди предпочитают придумывать новости о "Динамо". Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности.

Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом - такая же ложь.

А вот информация, которая соответствует действительности: в ближайшее время футбольный клуб "Динамо" осуществит еще один серьезный проект помощи нашей медицине. Скоро все узнаете", - сказал Суркис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
25.03.2020 в 21:41
Информация, которая не соответствует действительности? что-то риторика Суркиса мне кого-то напоминает....
Ответить
0
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
25.03.2020 в 20:07
Суркис- я Фейк.
Ответить
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...