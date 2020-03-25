Суркис: Информация о переговорах со Скрипником - фейк

Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник летом может принять киевскую команду.

"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой - COVID-19 - некоторые люди предпочитают придумывать новости о "Динамо". Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности.

Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом - такая же ложь.

А вот информация, которая соответствует действительности: в ближайшее время футбольный клуб "Динамо" осуществит еще один серьезный проект помощи нашей медицине. Скоро все узнаете", - сказал Суркис.