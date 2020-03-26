Защитник Колоса: Что удивило в команде? Массажисты! Таких веселых и эпичных нет нигде!

Защитник "Колоса" Евгений Ефремов присоединился к команде зимой: прошел сборы и отыграл все 5 поединков весенней части - до объявления карантина.

Футболист рассказал об особенностях, которые заметил в команде и как произошла адаптация в коллективе.

- Каким было твое первое впечатление от нового клуба, как происходила адаптация?

- В коллективе адаптировался побыстрее, чем в тренировочном процессе. Сначала было тяжеловато физически и тактически привыкнуть к новым требованиям. Но уже сейчас я полностью привык и готов к нагрузкам и скоростей, которых от меня требуют.

- На что сразу обратил внимание в "Колосе", что было такого, чего не видел в предыдущих клубах и тебя это удивляло?

- Это массажисты! Таких веселых и эпических массажистов нет нигде и это очень классно! Ну и конечно, что они большие профи своего дела. Также могу вспомнить о праздничные торты (смеется).

- Как прошел сбор в Турции? Нагрузок ожидал, а остался доволен своей работой?

- Сбор как командный, на мой взгляд, прошел нормально. Да, конечно ожидал нагрузок. Но немного не выдержал их и пришлось пропустить какой-то период. Не знаю, с чем это связано (может из-за болезни накануне перед вылетом или неготовности к такой выносливости), но главное что они закончились (смеется).

- Поздравление с днем ​​рождения в «Колосе» на сборе, как отреагировал?

- Это было неожиданно, но могу сказать, что торт был вкусный.

- Как тебе играется на "Оболонь-Арене", но уже за другую команду и в другой лиге, какие ощущения по этому поводу?

- Хороший стадион, прекрасная атмосфера. Но, конечно, уже хочется сыграть на своем в Коваливке!

- С кем из ребят в "Колосе" подружился всего, с кем живешь на базе и во время выездных матчей?

- Андрей Богданов, с ним я живу во время выездов в номере. Много времени провожу с Арни Вильхамссоном и Владом Соловейчиксом. Также дружу с Евгением Волынцом и Олегом Кожушко.

- Основные моменты работы Руслана Костышина. Что бы ты выделил, в тренировочном процессе и вне его?

- Максимальная самоотдача в тренировочном процессе и открытость вне его.

- Ты очень удачно дебютировал за "Колос", после зимней паузы переиграли в гостях "Александрию" 2:1. Вспомни тот матч и свои впечатления о нем?

- Классная игра, важная победа. Мы забили на последних минутах, поэтому эмоции после игры в раздевалке зашкаливали!

- Как ты расценивал шансы «Колоса» попасть в первую шестерку?

- Мы верили в это и в итоге это произошло. Благодаря работе всей нашей команды: руководства, игроков, тренерского штаба, персонала и конечно болельщиков!

- Можешь сказать, что уже полностью адаптировался в Коваливке?

- Да, в сейчас полностью чувствую себя комфортно в этом клубе.

- Как сейчас поддерживаешь форму?

- Есть программа, по которой я поддерживаю физическую форму. Но признаюсь откровенно, в таких условиях делать это самому трудновато.

- Как долго хотел бы играть за "Колос"?

- Пока мне будут рассчитывать здесь, к тому времени и буду играть. Мне нравится в "Колосе".