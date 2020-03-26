Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Колоса: Что удивило в команде? Массажисты! Таких веселых и эпичных нет нигде!
Признается, что поддерживать форму дома сложно
Защитник "Колоса" Евгений Ефремов присоединился к команде зимой: прошел сборы и отыграл все 5 поединков весенней части - до объявления карантина.
Футболист рассказал об особенностях, которые заметил в команде и как произошла адаптация в коллективе.
- Каким было твое первое впечатление от нового клуба, как происходила адаптация?
- В коллективе адаптировался побыстрее, чем в тренировочном процессе. Сначала было тяжеловато физически и тактически привыкнуть к новым требованиям. Но уже сейчас я полностью привык и готов к нагрузкам и скоростей, которых от меня требуют.
- На что сразу обратил внимание в "Колосе", что было такого, чего не видел в предыдущих клубах и тебя это удивляло?
- Это массажисты! Таких веселых и эпических массажистов нет нигде и это очень классно! Ну и конечно, что они большие профи своего дела. Также могу вспомнить о праздничные торты (смеется).
- Как прошел сбор в Турции? Нагрузок ожидал, а остался доволен своей работой?
- Сбор как командный, на мой взгляд, прошел нормально. Да, конечно ожидал нагрузок. Но немного не выдержал их и пришлось пропустить какой-то период. Не знаю, с чем это связано (может из-за болезни накануне перед вылетом или неготовности к такой выносливости), но главное что они закончились (смеется).
- Поздравление с днем рождения в «Колосе» на сборе, как отреагировал?
- Это было неожиданно, но могу сказать, что торт был вкусный.
- Как тебе играется на "Оболонь-Арене", но уже за другую команду и в другой лиге, какие ощущения по этому поводу?
- Хороший стадион, прекрасная атмосфера. Но, конечно, уже хочется сыграть на своем в Коваливке!
- С кем из ребят в "Колосе" подружился всего, с кем живешь на базе и во время выездных матчей?
- Андрей Богданов, с ним я живу во время выездов в номере. Много времени провожу с Арни Вильхамссоном и Владом Соловейчиксом. Также дружу с Евгением Волынцом и Олегом Кожушко.
- Основные моменты работы Руслана Костышина. Что бы ты выделил, в тренировочном процессе и вне его?
- Максимальная самоотдача в тренировочном процессе и открытость вне его.
- Ты очень удачно дебютировал за "Колос", после зимней паузы переиграли в гостях "Александрию" 2:1. Вспомни тот матч и свои впечатления о нем?
- Классная игра, важная победа. Мы забили на последних минутах, поэтому эмоции после игры в раздевалке зашкаливали!
- Как ты расценивал шансы «Колоса» попасть в первую шестерку?
- Мы верили в это и в итоге это произошло. Благодаря работе всей нашей команды: руководства, игроков, тренерского штаба, персонала и конечно болельщиков!
- Можешь сказать, что уже полностью адаптировался в Коваливке?
- Да, в сейчас полностью чувствую себя комфортно в этом клубе.
- Как сейчас поддерживаешь форму?
- Есть программа, по которой я поддерживаю физическую форму. Но признаюсь откровенно, в таких условиях делать это самому трудновато.
- Как долго хотел бы играть за "Колос"?
- Пока мне будут рассчитывать здесь, к тому времени и буду играть. Мне нравится в "Колосе".