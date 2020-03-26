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Андриевский: Я вообще не играю в Динамо. После завершения сезона будем говорить
Летом сменит клуб?
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский признал, что не удовлетворен своим положением в клубе. Причина - совсем малое количество минут на поле.
Александр отмечает, что зимние сборы в Михайличенко были очень сложные:
Мы делали много физической работы, бежали тест Купера.
- После таких сборов чувствуется легкость?
- Мне сложно сказать, потому что я не играю в матчах. Это сказывается на последних минутах, когда трудно. У нас есть преимущество в этом.
- Как в матче на Кубок с "Александрией"?
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- Да, об этом и говорю. Хотя и "Александрия" играет больше в физический футбол. Мы в меньшинстве выглядели свежими на их фоне. Сбор дает свои плоды.
- Почему болельщики "Динамо" так сильно хейтят команду?
- От любви до ненависти один шаг. В нашу сторону много негатива, да. Может, потому, что мы не играем в Лиге чемпионов или потому, что "Шахтер" уже несколько лет подряд занимает первое место.
Не хочу повторяться о молодой команде. Но так оно и есть, если взять средний возраст: какой у нас, а какой у "Шахтера"? Уверен, у нас все получится. Потому что "Динамо" должно быть на первом месте.
- Чего вам не хватает?
- Сложно сказать. Если взять сильных футболистов, то они у нас есть. Тот же Цыганков, Миколенко, Бурда.
- Вы кайфуете от футбола в этом "Динамо"?
- Не могу кайфовать от футбола, потому что не играю. Просто от тренировок сложно кайфовать. Делаю все, отдаюсь полностью на тренировках, но надо играть. Мы ради этого тренируемся, а не для того, чтобы просто побегать.
- Если ситуация будет такой же, поменяете клуб?
- Очень сложно психологически. Я вообще не играю, не понимаю, почему не играю. Куча мыслей всевозможных. Но ни в коем случае не осуждаю тренера. После завершения сезона буду разговаривать. Не хочу, чтобы так продолжалось.
- Какая у вас мечта?
- Мечтаю, чтобы "Динамо" стало чемпионом Украины. Был бы очень счастлив. Сейчас много молодых наших пацанов. Если бы выиграли этим составом, это было бы очень сильно.
- Не факт, что вы будете играть за "Динамо" всю карьеру, но болеть за этот клуб будете всегда?
- Конечно.
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