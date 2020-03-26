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Виталий Рева: Выходы один на один можно потренировать и с женой

Премьер-лига
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Тренировка во время карантина

Виталий Рева: Выходы один на один можно потренировать и с женой
Новина українською

Коуч вратарей молодежной сборной Украины Виталий Рева подумал о том, какими могут быть индивидуальные тренировки во время карантина.

Тренер считает, что физические и психологические кондиции поддерживать не так сложно, а вот специфические моменты - это уже вопрос.

Знаю, что все ребята получили определенные индивидуальные задания, но они точно не заменят такие элементы, как игра на выходах в передачах с фланга и так далее. У нас много нюансов координационного характера.

Выходы один на один теоретически можно потренировать и с женой (улыбается), но для отработки длинных передач нужно поле, а на нем сейчас заниматься в группе нельзя. Так что могу лишь выразить надежду, что человечество можно быстрее справится с пандемией, и наша жизнь станет прежней.

Молодым вратарям вернуть форму после длительной паузы будет сложнее, чем опытным.

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В принципе, у всех ребят бывает отпуск, длится месяц, а то и больше. Но опытным вратарям действительно будет проще войти в игровой ритм. Все дело в количестве повторений тех или иных приемов, которые были в голкипера. Все это заложено в механике вратаря.

В связи с этим молодым будет немного сложнее. Опытные исполнители быстрее выйдут из пике, ведь повторение - "мать учения". В любом случае, перед клубными тренерами стоит непростая задача - у всех ребят разные возможности для индивидуальной работы. В сборной мы с такими проблемами не сталкиваемся.

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В статье: Виталий Рева молодежная сборная Украины
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