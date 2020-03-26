Виталий Рева: Выходы один на один можно потренировать и с женой

Коуч вратарей молодежной сборной Украины Виталий Рева подумал о том, какими могут быть индивидуальные тренировки во время карантина.

Тренер считает, что физические и психологические кондиции поддерживать не так сложно, а вот специфические моменты - это уже вопрос.

Знаю, что все ребята получили определенные индивидуальные задания, но они точно не заменят такие элементы, как игра на выходах в передачах с фланга и так далее. У нас много нюансов координационного характера. Выходы один на один теоретически можно потренировать и с женой (улыбается), но для отработки длинных передач нужно поле, а на нем сейчас заниматься в группе нельзя. Так что могу лишь выразить надежду, что человечество можно быстрее справится с пандемией, и наша жизнь станет прежней.

Молодым вратарям вернуть форму после длительной паузы будет сложнее, чем опытным.

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