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На карантине Кривцов из Шахтера занялся онлайн-уроками и настольными играми
Вместе с детьми
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, как проводит время в период карантина
- Конечно, тяжелая ситуация. Нет футбола, и вообще все массовые мероприятия отменены. Однако так сделано ради нашей безопасности. И это главное. Лучше сейчас пересидеть дома, поберечься. И жизнь вернется в прежнее русло.
- В этой ситуации очень важно заботиться о здоровье. Как ваша семья поддерживает иммунитет?
- Больше едим фруктов и овощей. Дети дополнительно пьют витамины.
- Чем занимаешься на карантине? Как поддерживаешь форму в домашних условиях?
- Провожу время с семьей. Помогаю детям с онлайн-уроками. А форму поддерживаю тренировками. Каждому футболисту тренеры расписали программу. Занимаемся вместе с сыном.
- Как развлекаете троих детей?
- С этим проблем нет: настольные и видеоигры, раскраски, развивающие занятия. У нас нескучно.
- Что бы хотел сказать болельщикам?
- Обязательно следуйте рекомендациям врачей. По возможности оставайтесь дома. Берегите себя и близких. Желаю всем здоровья!