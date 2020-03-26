На карантине Кривцов из Шахтера занялся онлайн-уроками и настольными играми

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, как проводит время в период карантина

- Конечно, тяжелая ситуация. Нет футбола, и вообще все массовые мероприятия отменены. Однако так сделано ради нашей безопасности. И это главное. Лучше сейчас пересидеть дома, поберечься. И жизнь вернется в прежнее русло.

- В этой ситуации очень важно заботиться о здоровье. Как ваша семья поддерживает иммунитет?

- Больше едим фруктов и овощей. Дети дополнительно пьют витамины.

- Чем занимаешься на карантине? Как поддерживаешь форму в домашних условиях?

- Провожу время с семьей. Помогаю детям с онлайн-уроками. А форму поддерживаю тренировками. Каждому футболисту тренеры расписали программу. Занимаемся вместе с сыном.

- Как развлекаете троих детей?

- С этим проблем нет: настольные и видеоигры, раскраски, развивающие занятия. У нас нескучно.

- Что бы хотел сказать болельщикам?

- Обязательно следуйте рекомендациям врачей. По возможности оставайтесь дома. Берегите себя и близких. Желаю всем здоровья!