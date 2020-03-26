СМИ: Рафаилов уволился из Зари, так как продавал мало игроков. В клубе долги по зарплатам

Стали известны некоторые детали ухода генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова из клуба после разногласий с владельцем Евгением Геллером.

По информации "Трибуны", главная претензия владельца – в последнее время "Заря" продала мало игроков и следовательно, не выполняет свой бюджет, в то время как Геллер не хочет тратить свои деньги на клуб. После этого Рафаилов сам уволился.

Сейчас в луганской команде есть долги по зарплатам за несколько месяцев.

Отметим, что сегодня, 26 марта, Рафаилов провел свой последний день в клубе.