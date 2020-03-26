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СМИ: Рафаилов уволился из Зари, так как продавал мало игроков. В клубе долги по зарплатам

Премьер-лига
(1 голосов)

Все упирается в финансы

СМИ: Рафаилов уволился из Зари, так как продавал мало игроков. В клубе долги по зарплатам
Новина українською

Стали известны некоторые детали ухода генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова из клуба после разногласий с владельцем Евгением Геллером.

По информации "Трибуны", главная претензия владельца – в последнее время "Заря" продала мало игроков и следовательно, не выполняет свой бюджет, в то время как Геллер не хочет тратить свои деньги на клуб. После этого Рафаилов сам уволился.

Сейчас в луганской команде есть долги по зарплатам за несколько месяцев.

Отметим, что сегодня, 26 марта, Рафаилов провел свой последний день в клубе.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Евгений Геллер
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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viajador (Lutsk)
26.03.2020 в 19:19
Рух в позитивному напрямку. 1. Клуб без міста не клуб. 2. Не хочуть перереєстровуватись в новому місті - отже, цей клуб власнику не потрібен.
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0
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Русланбай (Рівне)
26.03.2020 в 18:53
Браво Геллер ! Непотрібно тратити свої гроші. Клуб має заробляти собі сам. Надібсь що прийде пора коли всі власники клубів це зрозуміють. І дуже чекаю час , коли ціж люди зрозуміють , що ЗП гравцям в цьому чемпі 5000 євро максимум. Виняток два - три висококласні легіонери. От тільки клуб, який грає не в себе в місті..... так в плюс не вийдеш ніколи.
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Alex.696 (Немирів)
26.03.2020 в 18:47
Капут Зорі? Шкода.
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Impressed (Украина)
26.03.2020 в 18:25
жесть какая блин((((( наши не могут управлять клубами( никто не хочет ничем заниматься. если пропадет заря- это просто будет фиаско!!!
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+2
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avatar
DMiT75 (Донецк)
26.03.2020 в 18:00
Запутаться можно: Генинсон, Геллер, читаешь новости и не поймёшь, кто кого приглашает в Зарю ?
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+2
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