Андриевский: Вернидуб попросил без мата при детях на тренировке, а сам…

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал о работе с Юрием Вернидубом в "Заре".

– Юрий Вернидуб – мотиватор или есть еще что-то?

– Хороший мотиватор. Это могу выделить первым.

– Одна история, когда он вас очень сильно мотивировал.

– В тренировочном процессе очень переживает, спуску никому не давал. Вот ты не забиваешь, а он кричит – говорит, что тогда в игре точно не забьешь.

Однажды к нам дети на тренировку пришли. Он говорит: "Ребята, давайте без мата".

У нас было тактическое упражнение, мы выводили крайнего хава на передачу. И Юри с 11 метров с пяти раз ни разу не забил. Вернидуб свистит, кричит, маты: "## твою мать, ты можешь забить в пустые ворота?" А там дети стоят. Это было очень смешно в тот момент.