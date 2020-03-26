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Андриевский: Вернидуб попросил без мата при детях на тренировке, а сам…
Забавная история про экс-тренера луганчан
Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал о работе с Юрием Вернидубом в "Заре".
– Юрий Вернидуб – мотиватор или есть еще что-то?
– Хороший мотиватор. Это могу выделить первым.
– Одна история, когда он вас очень сильно мотивировал.
– В тренировочном процессе очень переживает, спуску никому не давал. Вот ты не забиваешь, а он кричит – говорит, что тогда в игре точно не забьешь.
Однажды к нам дети на тренировку пришли. Он говорит: "Ребята, давайте без мата".
У нас было тактическое упражнение, мы выводили крайнего хава на передачу. И Юри с 11 метров с пяти раз ни разу не забил. Вернидуб свистит, кричит, маты: "## твою мать, ты можешь забить в пустые ворота?" А там дети стоят. Это было очень смешно в тот момент.
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