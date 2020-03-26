Головко: Заслуга Лобановского в том, что он показал, как переводить зарплату в результат

Бывший защитник "Динамо" Александр Головко рассказал о работе с Валерием Лобановским.

"Каждая команда управляемая именно так, как это умеет делать главный тренер. Он – лицо, идеолог и олицетворение команды. Если между нами, команда – это тренер. Как бы там не рассказывали, что тренер не на все влияет, нормальный тренер влияет на все процессы в команде. Поэтому мы видели "Динамо" с лицом Сабо, затем – до 2002 года – Лобановского, далее – следующих тренеров.

Когда начинаются разговоры в прессе – начинается "каждый сам за себя". Если общие цели не заданы и не приняты, то каждый начинает искать собственную цель в команде, которая может не совпадать с командными задачами. Опять же, я к этому пришел после 10-летней тренерской работы с юными игроками. Это надо самому изучить, а тренер этому учится со временем, футболисты учатся уже потом – от тренера. На тот момент это позволяло тренеру руководить командой, но достичь она могла только внутренних вершин. А когда пришел тренер, который владел еще и управленческим даром, команда сделала большой шаг вперед.

Мы не боялись, не опасались – был интерес, это если я за себя буду говорить. У Лобановского – великое имя и значительные успехи. Его приход воспринимался как проверка и собственной способности в футболе.

А как это было? Валерий Васильевич собрал нас, заверил, что не будет особых изменений в коллективе, и сказал: "Ну что ж, пошли работать". Вот именно эта фраза стала ключевой – раз тебя оставляют в команде и хотят посмотреть, на что ты способен, ты должен выходить и доказывать, а если нет – за тобой стоит уже следующий, кто готов выйти и показать себя. Большая заслуга Лобановского не только как тренера, но и как менеджера – что он показал, как в наши непростые времена переводить зарплату в результат.

Я говорю, что другие команды бегали больше, чем мы, прыгали больше, чем мы, а достичь ничего не могли. По километражу, прыжкам они были лучше, а выигрывало почему-то именно "Динамо". Потому что суть была в системном подходе клуба к достижению результата, причем, с прицелом не только на всеукраинский, но и на международный уровень. Это было сделано так грамотно, что за это надо аплодировать", - сказал Головко.