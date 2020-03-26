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Коноплянка: Боюсь представить, что может быть через пару недель
Евгений на карантине времени зря не теряет
Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка показал, чем занимается дома во время карантина.
Футболист решил сделать уборку в доме и подписал фото в Instagram: "Боюсь представить, что может быть через пару недель".
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balamyt (Boston)
26.03.2020 в 22:01
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