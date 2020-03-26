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Коноплянка: Боюсь представить, что может быть через пару недель

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений на карантине времени зря не теряет

Коноплянка: Боюсь представить, что может быть через пару недель
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка показал, чем занимается дома во время карантина.

Футболист решил сделать уборку в доме и подписал фото в Instagram: "Боюсь представить, что может быть через пару недель".

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
26.03.2020 в 22:01
Да радуйся Женя что ты дома в Украине ..а не в Испании или Германии.,и не паникуй..Там пострашнее..Нужно бы друга Зозулю из Испании эвакуировать..с семьей ..Оттуда все заробитчане уже свалили..а чем футболисты хуже...
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