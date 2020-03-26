Коноплянка: Боюсь представить, что может быть через пару недель

Да радуйся Женя что ты дома в Украине ..а не в Испании или Германии.,и не паникуй..Там пострашнее..Нужно бы друга Зозулю из Испании эвакуировать..с семьей ..Оттуда все заробитчане уже свалили..а чем футболисты хуже...