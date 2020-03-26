Андриевский: Если брать очные матчи, то не скажу, что между Динамо и Шахтером есть какая-то разница

Хавбек "Динамо" Александр Андриевский высказал сове мнение относительно последних неудачных сезонах команды.

– Почему болельщики "Динамо" так сильно хейтят команду?

– От любви до ненависти один шаг. В нашу сторону много негатива, да. Может, потому, что мы не играем в Лиге чемпионов или потому, что "Шахтер" уже несколько лет подряд занимает первое место.

Не хочу повторяться о молодой команде. Но так и есть, если взять средний возраст: какой у нас, а какой у "Шахтера". Уверен, у нас все получится. Потому что "Динамо" должно быть на первом месте.

– Чего вам не хватает?

– Сложно сказать. Если взять сильных футболистов, то они у нас есть. Тот же Цыганков, Миколенко, Бурда.

– Если посмотреть на таблицу, то разница между "Шахтером" и "Динамо" существенная. Вот вы выходите на матч с "Шахтером". Чувствуете, что это совсем другой уровень?

– Когда играем с "Шахтером", то моментами мы лучше, чем они. Просто не хватает стабильности с более слабыми соперниками, чем "Шахтер". У нас много молодежи. Если брать матчи с "Шахтером", то не скажу, что между нами есть какая-то разница.