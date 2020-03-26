  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андриевский: Если брать очные матчи, то не скажу, что между Динамо и Шахтером есть какая-то разница
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андриевский: Если брать очные матчи, то не скажу, что между Динамо и Шахтером есть какая-то разница

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек считает, что киевлянам не хватает стабильности не дистанции

Андриевский: Если брать очные матчи, то не скажу, что между Динамо и Шахтером есть какая-то разница
Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Андриевский высказал сове мнение относительно последних неудачных сезонах команды.

– Почему болельщики "Динамо" так сильно хейтят команду?

– От любви до ненависти один шаг. В нашу сторону много негатива, да. Может, потому, что мы не играем в Лиге чемпионов или потому, что "Шахтер" уже несколько лет подряд занимает первое место.

Не хочу повторяться о молодой команде. Но так и есть, если взять средний возраст: какой у нас, а какой у "Шахтера". Уверен, у нас все получится. Потому что "Динамо" должно быть на первом месте.

– Чего вам не хватает?

– Сложно сказать. Если взять сильных футболистов, то они у нас есть. Тот же Цыганков, Миколенко, Бурда.

– Если посмотреть на таблицу, то разница между "Шахтером" и "Динамо" существенная. Вот вы выходите на матч с "Шахтером". Чувствуете, что это совсем другой уровень?

– Когда играем с "Шахтером", то моментами мы лучше, чем они. Просто не хватает стабильности с более слабыми соперниками, чем "Шахтер". У нас много молодежи. Если брать матчи с "Шахтером", то не скажу, что между нами есть какая-то разница.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ramon4ik (Киев)
26.03.2020 в 20:42
У динамовцев с чувством юмора всегда было всё отлично)))
Ответить
+2
-1
Sneg SD (Умань)
26.03.2020 в 20:27
«не скажу, что между нами есть какая-то разница»...??? Одна команда грає в футбол, а інша мучається.... ось і «какая-то разница»
Ответить
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
26.03.2020 в 20:22
Так когда Заря и Десна играет против Шахтера, тоже не скажешь, что есть особая разница.
Ответить
+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.03.2020 в 22:28
А скіільки матчів Десна виграла у кротів?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...