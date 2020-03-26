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ТаТоТаке: Скрипником по ходу сезона интересовались московские Динамо и Локомотив

Премьер-лига
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До конкретики так и не дошло

ТаТоТаке: Скрипником по ходу сезона интересовались московские Динамо и Локомотив
Новина українською

Ведущие шоу "ТаТоТаке" прокомментировали недавние слухи о том, что главным тренером "Зари" Виктором Скрипником якобы интересуется киевское "Динамо".

В частности, Михаил Спиваковский сообщил, что киевский клуб на данный момент не думает о смене тренера. Никакой конкретики по якобы имевшим место переговорам нет, а если "Динамо" и интересовалось Скрипником, то только на уровне кулуарных разговоров.

Также сообщается, что Скрипником зимой и нынешней весной интересовались два клуба РПЛ - это московские "Локомотив" и "Динамо". Впрочем, данный интерес пока что также не вылился в что-либо конкретное.

Ну и напоследок источник сообщил, что сумма отступных, прописанных в контракте Скрипника составляет 500 тысяч евро, что для солидных клубов не является чем-то заоблачным.

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В статье: Заря (Луганск) Локомотив (Москва) Виктор Скрипник Динамо (Москва) Динамо (Киев) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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