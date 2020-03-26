Ищенко: Двух мнений быть не может. Нужно утверждать результаты после 22-го тура

Руководитель ДЮФШ "Динамо" Александр Ищенко высказал свое мнение о сложившейся ситуации в УПЛ, когда из-за пандемии коронавируса чемпионат был остановлен после 23-х туров.

"Слышал мнения, что нужно все так оставить, как есть после 23-го тура. Да нет, ребята, какой 23-й тур? Это значит, что мы после одного тура подводим итоги всего чемпионата?

Мне кажется, что это даже обсуждать не стоит. Нужно утверждать результаты после первого этапа — после 22-го тура. Тут двух мнений быть не может", - сказал Ищенко.

Напомним, что на данный момент "Заря" занимает второе место в турнирной таблице, имея равное количество очков с "Динамо", но опережая киевлян по дополнительным показателям.