Сергей Кравченко: Надеюсь, что у нас не будет так, как в Италии

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко рассказал о том, как проходит время на карантине.

- Сергей, как проводишь карантин и чувствуешь себя во время вынужденной паузы?

- Морально это тяжело. Очень хорошо, что рядом семья, но не хватает привычного ритма, футбола. Мы не тренируемся около недели, а такое ощущение, что прошло уже не менее месяца. Знаю, что у многих ребят такое же ощущение.

Время провожу с семьей. Тренируюсь индивидуально: делаю упражнения, работаю на велосипеде, выхожу на пробежки не в людных местах.

- Дети, несмотря на малый возраст, уже почувствовали разницу с обычной жизнью? Отец всегда рядом - наверное, радуются.

- Я и во время сезона стараюсь как можно больше внимания уделять семье - после тренировок сразу домой. Они знают: когда я еду, значит, пошел на работу. Сейчас, конечно, довольны: мы постоянно играем, играем. Но лучше как можно скорее вернуться к привычному образу жизни.

- Как дела у партнеров по команде? Общаетесь дистанционно?

- Некоторые остались в Днепре, кто-то уехал домой. Все работают самостоятельно. Надо держать себя в форме, и все свою работу любят. Занимаются и грустят по работе в команде, тренировками, матчами.

- Какие карантинные меры принимаются в твоей семье?

- Постоянно моем руки. Жена следит за наличием витамина С в нашем рационе: лук, мед, имбирь, куркума. Принимаем традиционные меры предосторожности при вирусе. Пытаемся защитить и себя, и людей - не бываем в местах со скоплением народа. Ведь этот вирус очень быстро распространяется. Покупки, пробежка и гуляем с детьми на свежем воздухе - это необходимо. Делаем это отдельно от всех.

- Все следят за новостями из Италии. У тебя там много друзей и почти родственников. Что они говорят об этой ситуации?

- Мы постоянно контактируем. Они обитают на юге Италии, и у них спокойнее, чем в остальной части страны. Но все равно мероприятия те же: нельзя вообще выходить, только за отдельными исключениями. Там все более жестко, чем у нас.

Люди стараются не паниковать, выглядят спокойными, но им трудно. Уже и возраст преклонный. Я вижу, что они обеспокоены, но пытаются этого не проявлять.

Надеюсь, что у нас не будет так, как в Италии, применяемых мер будет достаточно. Понимаю, что в Италии и Испании много туристов было; у нас ситуация с этим другая. Насколько я понял, в Италии поздно ввели ограничения, и вирус успел распространиться. Надеюсь, что мы это пройдем и сделаем правильные выводы. Видел видео, что уже и некоторые животные появились там, где человеческая жизнь немного замерла. В Венеции, например, и лебеди, и дельфины уже есть. Остановились какие-то вредные для природы виды деятельности, и планета сразу очищается. Но наш привычный образ жизни изменился - наверное, такого и представить никто не мог.

- Что посоветуешь болельщикам?

- Соблюдать все меры, беречь себя и окружающих. Можно даже не знать, что ты болен или уже переболел. Но контакты могут быть фатальными для других. Поэтому оставайтесь дома и берегите себя. Опыт многих стран говорит о том, что надо прислушиваться к советам специалистов.