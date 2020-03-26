Заря предлагала должность гендиректора Смалийчуку

Ведущие "ТаТоТаке" Сергей Болотников и Михаил Спиваковский рассказали о ситуации с увольнением генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова.

Как сообщил Болотников, между президентом "Зари" Евгением Геллером и Рафаиловым действительно в последнее время были серьезные трения, основанные на финансовых претензиях владельца клуба. Он также отметил, что Геллер и Рафаилов не общались вживую в течение последних трех месяцев. Более того, Рафаилов даже свое заявление об увольнении отослал Геллеру в Киев обычным заказным письмом.

Еще одним моментом, который привел к уходу генерального директора, называется его конфликтность, которая вредила "Заре". Из-за этого клуб не мог нормально коммуницировать с УПЛ, "Шахтером" и "Динамо".

Также в шоу обсуждались и возможные преемники Рафаилова. Как сообщает источник, Геллер действительно хотел бы видеть на данном посту экс-президента УПЛ Владимира Генинсона. Между сторонами уже прошли консультационные беседы, однако пока что они к согласию Генинсона не привели.

Также "Заря" предлагала должность генерального директора Олегу Смалийчуку, однако функционер ответил отказом, так как его, якобы, интересуют только "Карпаты".