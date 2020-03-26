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Андриевский: Физрукам до Хацкевича очень далеко

Премьер-лига
(1 голосов)

У хавбека только теплые воспоминания от работы с тренером

Андриевский: Физрукам до Хацкевича очень далеко
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился мнением об Александре Хацкевиче.

"Очень много хейта было, называли физруком. Но честно – физрукам до него очень далеко. У нас тоже были сильные тренировки в плане тактики, стратегии. Он понимал, чего хочет. Я чувствовал, что можем добиваться результата с этим тренером.

Но этот матч с "Брюгге"... Думаю, если бы забили гол на выезде, было бы все нормально.

Рад, что поработал с этим тренером. Он дал реальный шанс играть в "Динамо", только теплые воспоминания", – сказал Андриевский.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
27.03.2020 в 00:46
Эт -точно, Александр-Свет-Батькович - всем физрукам физрук
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