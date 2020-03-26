Андриевский: Физрукам до Хацкевича очень далеко

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился мнением об Александре Хацкевиче.

"Очень много хейта было, называли физруком. Но честно – физрукам до него очень далеко. У нас тоже были сильные тренировки в плане тактики, стратегии. Он понимал, чего хочет. Я чувствовал, что можем добиваться результата с этим тренером.

Но этот матч с "Брюгге"... Думаю, если бы забили гол на выезде, было бы все нормально.

Рад, что поработал с этим тренером. Он дал реальный шанс играть в "Динамо", только теплые воспоминания", – сказал Андриевский.