  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Головко: Все бандитские группировки, которые были в Крыму в 90-х, были связаны с футболом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Головко: Все бандитские группировки, которые были в Крыму в 90-х, были связаны с футболом

Премьер-лига
(1 голосов)

Известный футболист и тренер рассказал о начале своей карьеры

Головко: Все бандитские группировки, которые были в Крыму в 90-х, были связаны с футболом
Новина українською

Известный в прошлом футболист Александр Головко рассказал о начале своей профессиональной карьеры в симферопольской "Таврии" в начале 90-х.

- Легендарный Заяев, говорят, ездил просматривать потенциальных новичков хоть в Севастополь, хоть в Джанкой. Вас где-то на Херсонщине заметил?

- Юрий Викторович Бондаренко пересекался с Заяевым и рассказал, что есть такой парень - Александр Головко. "Ничего особенного не нужно, просто посмотрите". Так и получилось, что в "Таврии" меня оставили уже после первой же тренировки.

- Говорят, вы сначала и попробовали себя нападающим?

- А это Заяев меня сначала испытывал на разных позициях. Надо отдать должное, он внимательно относился к таким вопросам.

- Как вообще воспринимали появление независимого украинского чемпионата в "Таврии"?

– Спокойно, процесс шел, как единое целое. Никто не мог ничего понять, но если ничего не изменилось, ты играешь – то все "окей". Тем более, мы-то в высшую лигу перешли, многие из молодых это восприняли, как свой шанс.

Другое дело – что в Крыму свои дела происходили. Мягко говоря, это было время бандитское. Все группировки, которые были тогда на полуострове, они тем или иным образом с футболом были связаны. И не очень весело было быть в клубе, когда шли процессы распределения сфер влияния.

Что касается украино-российских дел, то можно говорить разве что о Мешкове, который пытался где-то процесс раскачивать. Но у Украины были силы, чтобы за себя постоять, поэтому вся суета не закончилась ничем. Мы же, футболисты, повторюсь, думали больше о календаре соревнований и еврокубках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анатолий Заяев Александр Головко Таврия Симферополь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...