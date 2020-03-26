Головко: Все бандитские группировки, которые были в Крыму в 90-х, были связаны с футболом

Известный в прошлом футболист Александр Головко рассказал о начале своей профессиональной карьеры в симферопольской "Таврии" в начале 90-х.

- Легендарный Заяев, говорят, ездил просматривать потенциальных новичков хоть в Севастополь, хоть в Джанкой. Вас где-то на Херсонщине заметил?

- Юрий Викторович Бондаренко пересекался с Заяевым и рассказал, что есть такой парень - Александр Головко. "Ничего особенного не нужно, просто посмотрите". Так и получилось, что в "Таврии" меня оставили уже после первой же тренировки.

- Говорят, вы сначала и попробовали себя нападающим?

- А это Заяев меня сначала испытывал на разных позициях. Надо отдать должное, он внимательно относился к таким вопросам.

- Как вообще воспринимали появление независимого украинского чемпионата в "Таврии"?

– Спокойно, процесс шел, как единое целое. Никто не мог ничего понять, но если ничего не изменилось, ты играешь – то все "окей". Тем более, мы-то в высшую лигу перешли, многие из молодых это восприняли, как свой шанс.

Другое дело – что в Крыму свои дела происходили. Мягко говоря, это было время бандитское. Все группировки, которые были тогда на полуострове, они тем или иным образом с футболом были связаны. И не очень весело было быть в клубе, когда шли процессы распределения сфер влияния.

Что касается украино-российских дел, то можно говорить разве что о Мешкове, который пытался где-то процесс раскачивать. Но у Украины были силы, чтобы за себя постоять, поэтому вся суета не закончилась ничем. Мы же, футболисты, повторюсь, думали больше о календаре соревнований и еврокубках.