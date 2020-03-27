Андриевский об истории с Эдмаром и Шелаевым: Никогда не видел, чтобы Маркевич так кричал!

Сейчас 25-летний центральный полузащитник Александр Андриевский с переменным успехом выступает в киевском "Динамо". А свою профессиональную карьеру он начинал в харьковском "Металлисте" под руководством Мирона Маркевича.

Александр вспоминает, что на тренировках не давал расслабляться ветеран команды, в то время 36-летний, Олег Шелаев.

Он сумасшедший футболист! У базы дубля была площадка с песком, Шелаев тогда за нас играл. И делал челночный бег перед игрой. Потом выходил на игру в 36 лет и набегал километража больше всех. Он не уставал на играх дубля, поэтому еще утром делал тренировки.