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Андриевский об истории с Эдмаром и Шелаевым: Никогда не видел, чтобы Маркевич так кричал!

Премьер-лига
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История с начала 2010-х

Андриевский об истории с Эдмаром и Шелаевым: Никогда не видел, чтобы Маркевич так кричал!
Новина українською

Сейчас 25-летний центральный полузащитник Александр Андриевский с переменным успехом выступает в киевском "Динамо". А свою профессиональную карьеру он начинал в харьковском "Металлисте" под руководством Мирона Маркевича.

Александр вспоминает, что на тренировках не давал расслабляться ветеран команды, в то время 36-летний, Олег Шелаев.

Он сумасшедший футболист! У базы дубля была площадка с песком, Шелаев тогда за нас играл. И делал челночный бег перед игрой. Потом выходил на игру в 36 лет и набегал километража больше всех. Он не уставал на играх дубля, поэтому еще утром делал тренировки.

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Когда мы тренировались, часто был с ним в команде. Он злился постоянно. Бразильцев тогда берегли, просили аккуратно играть, не бить по ногам. А Шелаев ноги не забирал. Пацаны его боялись.

Помню одну ситуацию с Шелаевым - он Эдмара ударил. Там удар не был таким уж сильным, но Эдмар закричал. Мы играли на дальнем поле, а Мирон Маркевич как раз проходил... Никогда не видел, чтобы он так кричал. Всегда спокойный. "Уберите его на ### с поля!", - кричал он о Шелаеве помощникам.

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В статье: Олег Шелаев Мирон Маркевич Эдмар Металлист (Харьков) Александр Андриевский
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Трибуна

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