Защитник Колоса сравнил тренировки Костышина и Скрипника

Левый защитник, латераль ковалевского "Колоса" Владислав Емец, рассказал о своей футбольной карьере, контракте с луганской "Зарей" и походы в аренду в перволиговый "Авангард", а теперь - в "Колос" из УПЛ.

- Как ты оказался в академии "Зари" и почему, по твоему мнению, не удалось заиграть в первой команде?

Мне можно сказать повезло. Если помните был момент, когда из молодежных команд "Зари" за договорные матчи отчислили сразу 10 футболистов. Они набирали новых и мой друг, который играл там в то время, договорился чтобы я приехал на просмотр. Так я и оказался в "Заре". Там очень большая конкуренция и подбор классных игроков. Но я не думаю, что у меня не получилось, я еще достаточно молодой (22 года, авт.) и поэтому остается только настойчиво тренироваться, чтобы получить шанс играть в такой команде как "Заря".

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- На какой срок у тебя рассчитан контракт с "Зарей" и каким ты видишь для себя идеальным продолжение карьеры по завершении сделки с луганчанами?

- Так далеко я еще не заглядывал, контракт с "Зарей" рассчитан еще на 2,5 года. Моя цель вернуться и играть за основной состав луганской команды. А пока я, как профессионал, выполняю свою работу в "Колосе" и делаю это с максимальной отдачей и хочу помочь команде творить историю в дебютном сезоне в УПЛ.

- Как возник вариант с "Колосом" и как ты воспринял новость, что, возможно, будешь выступать за ковалевский клуб?

- Я хорошо помню тот момент. Был отпуск и я был в тренажерном зале, когда мне позвонил мой агент и спросил: "В "Колос" хочешь? Я ответил: "А кто же не хочет?". Сначала не мог поверить, поскольку у меня еще было полгода аренды в "Авангарде", а это проблема.

- Но впоследствии мне позвонил Руслан Владимирович и мы с ним поговорили на эту тему. Одно дело, когда звонит агент и совсем другое дело, когда лично тренер. Это было для меня очень важно в тот момент. До последнего я переживал, поскольку нужно было разрывать соглашение с "Авангардом", однако удалось договориться. Затем были и радость и волнение, поскольку в Премьер-Лиге я еще не играл и понимал, что будет трудно, но нужно двигаться вперед и расти, как футболисту и в "Колосе" для этого есть все условия.

- Какой бы была твоя реакция, если бы, например, 3 года назад тебе сказали, что ты будешь играть в Премьер-Лиге, но за команду из села, в котором проживает 1600 жителей?

- Для меня особенно неважно откуда команда, главное, что это клуб Премьер-Лиги. Три года назад я бы наверное не поверил, поскольку в то время видел все это только по телевизору и понимал, что попасть в команду УПЛ очень трудно. Ну а по Коваливке и численности населения, то это вообще отдельная и очень удивительная история. И не только для украинского, но и для европейского футбола в целом.

- Ты на зарубежных сборах был с "Зарей" и с "Колосом". Можешь сравнить Виктора Скрипника и Руслана Костышина, а также тренировочные процессы у этих специалистов?

- Руслан Владимирович более эмоционален в тренировочном процессе, Скрипник гораздо спокойнее. Сами же тренировки почти не отличаются. Все построено на работе с мячом.

- По твоему мнению, какие сильные и слабые стороны "Колоса"?

- Слабых раскрывать не буду, а вот относительно сильных, то думаю, это быстрый выход из обороны в атаку и, конечно, командный дух. "Колос" всегда бьется до конца и игра с "Шахтером" это показала.

- Какой из матчей, что ты сыграл в футболке "Колоса" тебе запомнился больше всего и почему?

- Раньше я бы сказал, что это матч с "Александрией", поскольку это был мой первый матч в Премьер-Лиге. Но после игры с "Шахтером" я изменил свое мнение. Были неповторимые ощущения и гордость за команду после игры. Также после этого матча мы узнали, что попали в первую шестерку и это большое достижение для "Колоса" и для меня лично.

- Вероятно ты слышал о Ковалевке, когда увидел это село впервые, о чем подумал?

- Я бывал в Ковалевке еще когда играл за "Авангард" против "Колоса" в Первой лиге. Конечно, я был удивлен, учитывая, что это действительно деревня и здесь реально проживает чуть более полутора тысяч человек. Я тогда еще подумал, если бы все села в Украине были бы такими, то у нас бы была самая красивая страна.

- Кем бы стал, если бы не футбол?

- Даже не знаю. Трудно представить себе такое сейчас. Думаю, что это была бы работа, которая вряд ли приносила бы мне удовольствие.

- Лучший левый защитник в истории футбола в целом и современности? Названия две фамилии.

- По моему мнению это Роберто Карлос. Из современных мне нравится Марсело.