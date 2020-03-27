Акценты. Балет или все-таки футбол? Мнение зрителя о влиянии ВАР на судейство в УПЛ

Дебютный месяц системы Видео-Ассистента Рефери в Украине вызвал бурю эмоций в футбольной среде. Обилие удалений, а главное – поводы, которые ВАР для них находит, комментируются игроками и тренерами с искренним негодованием. Оно и понятно: инкриминируется то, что раньше по факту считалось нормой.

Я попытаюсь высказать здесь мнение зрителя на этот счет – одного из тех, ради кого весь этот джаз играется, если верить самим футболистам. Хотя в современном мире это звучит не бесспорно. Я уже молчу о реалиях Украины…

Кто-то когда-то ляпнул эту дурацкую фразу: "Футбол – не балет!", и теперь ее с готовностью подхватывают всякий раз, когда нужно оправдать грубую игру. С тем же успехом можно утверждать, что футбол – не разновидность единоборств. Это спортивная игра с мячом, и правила ее изначально призваны ограничивать действия игроков игрой в мяч.

Футбол ведь не зря на заре его называли "джентльменской игрой для хулиганов", в отличие от того же регби. И борьба за мяч в нем, при всей ее важности для тактики и стратегии игры, для тех, кто смотрит игру – дело второстепенное. Главное – игра в мяч.

В первую очередь, созидательная (и так было всегда) – направленная на поиски путей к воротам и взятие ворот. Но и разрушительная тоже – однако, за счет мастерства обороняющихся, а не грязных приемов. Чистые подкаты, игра на опережение, правильный выбор позиции, преимущество в скорости, умение читать игру, интуиция, в конце концов – то, что отличает лучших защитников.

Legendary defender Paolo Maldini & the art of tackling #UCL | #FlashbackFriday pic.twitter.com/rC3NxgDos8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 20, 2020

Уже разрешение играть корпусом в корпус с незапамятных времен, оттирать соперника от мяча, было фактическим отходом от главенствующего принципа чистой игры в мяч. Но без него никак: если двое бегут нога в ногу, то кто-то же из них должен как-то первым оказаться на мяче? И здесь контакт неизбежен.

На мой взгляд, современный футбол прилично деградировал в сторону боев без правил. Во-первых, нужно было жестко пресекать любые поползновения помогать себе руками в борьбе с соперником. Так мы увязли в единоборствах, вместо того чтобы наблюдать захватывающее состязание в скорости, технике и креативе.

Во-вторых, нужно было штрафовать любые удары по ногам, вне зависимости от того, каким было изначальное намерение игрока. И тогда бы не расцвело буйным цветом славнозвісне "трішки в ногу, трішки в м’яч". Да и такого позорного пятна, как "тактика мелкого фола", думается, можно было бы избежать. Потому что фол – он должен быть и в Африке, и в Украине фолом. Любой.

В союзники себе возьму известного в прошлом одесского футболиста, одного из любимейших в свое время болельщиками. Он был умницей не только на поле – стал кандидатом наук. Восемь лет назад он написал заметки под названием "Или уберите руки, или снимите бутсы и сдайте свистки". Увы, прочесть их можно было лишь на одном местном и недолговечном сайте.

Будучи еще и скромным человеком, автор не хотел, чтобы его фамилия упоминалась. Он подписался: "Любитель футбола со стажем". С сожалением исполняю его волю. Вот, что он писал уже тогда:

" …Именно судьи являются главными виновниками того, что "рукоприкладство" на футбольных полях стало явлением, на которое можно не обращать внимания. Цитирую одного из телекомментаторов, после того как игрока, схватив рукой за плечо, уронил противник: "ніякого порушення не було, захисник притримував його в межах звичайної футбольної боротьби". Еще характернее то, что возмущаются не только жертвы рукоприкладства, но и "хищники", когда их за это наказывают. Начинаешь думать, что пропустил информацию о новом правиле в футболе. Если раньше бытовало суждение об английских судьях, которые, в отличие от других, разрешают жесткие единоборства за мяч, то теперь "дают играть" везде и всюду, считая таковыми и намеренные нарушения правил игры. Между тем, только неотвратимость и строгость наказания поможет очистить от них игру. О подкате. В чистом виде они встречаются редко. Поскольку применяются для пресечения путем не лишения атакующего мяча, а путем, хорошо еще, если атакующего с мячом вместе, чаще всего – только с целью "срубить" атакующего. В прошлом защищающиеся считали подкат предприятием рискованным. Рассуждали так, что в случае неудачи будет проигран эпизод: лежащий убегающему не противник. Теперь не боятся… Намеренные и не намеренные нарушения правил игры, грубые и не очень, если они не фиксируются или все же фиксируются, искажают объективную картину ее хода, а часто и исхода. В результате страдает зрелищность игры (интерес зрителей)… "

К моему глубокому сожалению, могу дать здесь лишь эти выжимки из десятистраничного материала печатного текста, да и те – в моей редакции и адаптации к жанру данной статьи. И я бы подписался под каждым из этих предложений. Но, что важнее, хочу подчеркнуть: это мнение – не "ботаника" с дивана, а профессионального футболиста и лидера своей команды.

А теперь послушаем его современного коллегу – Валерия Федорчука.

"Люди приходят на стадион и хотят увидеть эмоции, накал, борьбу, единоборства… Защитник идет на мяч, а нападающий в него грамотно "втыкается". Ну, какое здесь предупреждение? Это единоборство. Давайте теперь за каждый такой эпизод давать предупреждение и играть потом пять на девять. Ну, что это за футбол? Убивается сама суть игры. Футболисты что должны выходить на поле и думать, как в пылу борьбы не ударить случайно соперника?"

Во-первых, когда я иду на стадион, я хочу увидеть больше игры с мячом, осмысленные комбинации и максимум голевых моментов. И подозреваю, что таких, как я, большинство. Единоборства же меня интересуют в последнюю очередь. Для этого существуют соответствующие виды спорта.

Во-вторых, предупреждений должно быть столько, сколько для них поводов – согласно правилам. Грамотно втыкается или безграмотно вытыкается – без разницы. И играйте потом хоть три на четыре, если мозгов не хватает.

В-третьих, суть игры в футбол заключается в том, чтобы стремиться забить гол. И выигрывает тот, кто забьет больше. Правда, в наше время ее порой пытаются подменить извращением: тот, кто меньше пропустит. Но это тема для отдельного разговора, и, честно говоря, на нее уже автором было сказано столько, что набило оскомину, и язык распух.

В-четвертых, да, помимо прочего, футболисты должны думать и о том, как бы не травмировать соперника. А не только о результате любой ценой. Но, к сожалению, когда футбол превращается в гладиаторские бои, это уходит на задний план. И таких федорчуков у нас – пруд пруди. Но уж судьи-то обязаны жестко пресекать футбольное мужланство.

А теперь о том, откуда у нас берутся такие кадры. Михаил Дунец, тренер: "Скоро дойдет до того, что футболисты будут бояться играть в подкатах, будут избегать силовой борьбы, боясь быть наказанными не арбитром, а цветным монитором. Как следствие, футбол потеряет свою зрелищность, перейдя из контактного в бесконтактный вид спорта".

Дай то Бог, чтобы футболисты избегали силовой борьбы хотя бы иногда. Именно тогда наш футбол станет привлекательнее для зрителя. Ибо видеть залогом зрелищности футбола контактность – это все равно, что перевернуть его с ног на голову. Хотя понимаю, что с этим охотно согласится большинство выпускников наших ДЮСШ – простите им, их так учили.

Боюсь, что и десятилетия извращения футбольной сути нашим ТВ даром тоже не прошли. Поэтому любителей "мужской игры" может оказаться куда больше – запрограммированых "ящиком"…

Мораль сей басни такова. Акцент на силовую борьбу – удел тех, кто уступает в футбольном мастерстве. Или интеллекте. Это, р-раз, как говорил Эраст Фандорин.

Задача арбитров – не позволять им превращать игру в бойню. Или сводить ее к унылой толкотне. Судьи должны защищать игру, а не заботиться о свободе для борьбы. Это два.

С появлением ВАР эта задача существенно облегчается. Для тех, кто искренне к этому стремился. Тем же, кто подпал под тлетворное влияние "футболнебалета", представляется счастливый шанс притвориться, что раньше их сковывало только отсутствие видеопомощи. И, с относительно чистой совестью, включиться в дело очищения футбола от борцовской накипи. Это три.

Обратите внимание на то, что в "лучших домах Европы" подобных проблем не возникает. Не потому что там больше позволяют судьи, а потому что игроки там себе меньше лишнего позволяют. Вот и учились бы, на старших глядя.

Встать, ВАР идет! Кто не спрятался – он не виноват.