Александр Ищенко не верит в оптимистические прогнозы о возобновлении УПЛ

Руководитель ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко сообщил, как проходит его карантин и подумал, когда вернется большой футбол.

- Что вы делаете в условиях карантина, какие его нормы выполняете?

- Естественно, придерживаюсь всех правил и рекомендаций во время карантина. Но, скажу, да, я и «проявлял активность». Откровенно говоря, трудно. Наверное, впервые в жизни, когда я 10 дней подряд сижу дома. Но я нахожу работу, общаюсь с тренерским составом, дал домашнее задание: что стоит добавить в учебно-тренировочный процесс, для того, чтобы стимулировать детей к более агрессивной игры в атаке, к более быстрому развитию атакующих действий. Нужно подготовить по два упражнения: технико-тактические и игровые. Когда соберемся на совещание, всех выслушаем, думаю, мы с этого что-то вынесем.

Кроме того, прогуливаюсь во дворе каждый день по 45 минут, качаю пресс, дома есть велотренажер. Проявляю активность, одним словом.

Понятно, что информации о чемпионатах сейчас нет никакой, поэтому чувствуешь себя неуютно. К сожалению, доминирующая тема одна. Сегодня, наверное, самое главное - не терять оптимизма и верить в то, что все нормализуется, все будет в порядке с нашей страной и нашими людьми. Эта вынужденная пауза еще долго будет иметь свои отзывы.

Если бы мы понимали, что через две недели все будет нормально ... Но карантин продлили еще на месяц! А если будет еще продолжение, то уже будет непонятно, как доигрывать чемпионат, как-то планировать на будущее. Это очень сложный момент. Глобальная проблема сегодня давит на все. Но я по жизни оптимист, поэтому, думаю, на 8 тяну.

- В магазин ходите в маске?

- У меня магазин в 100 метрах от дома, но хожу туда редко, поскольку нет особой необходимости. Но если иду в магазин - обязательно в маске.

- Закупаете продукты?

- Нет. И поститься не помешает, поэтому такой необходимости нет. В панику никогда впадать нельзя, с любой ситуации нужно попытаться найти выход с минимальными потерями.

- Ваш прогноз: когда возобновится УПЛ и футбольные турниры в Европе?

- Мы сейчас все зависим от того, когда нормализуется обстановка. Мы видим, что в Испании, Италии проблемы по возрастающей идут, в Англии тоже. Где тот Рубикон, когда мы сможем сказать, что ситуация пошла на спад?

- Я всю жизнь говорю: «Жить мы будем лучше только тогда, когда слово" учитель "будем писать с большой буквы». К крупным слов академика Сахарова нужно добавить и слово «врач». К сожалению, мы поздно это все понимаем. Эти две профессии уже давно нужно было писать с большой буквы. И отношение к ним должно быть другое, ведь они демонстрируют настоящий героизм. Выступал директор Института сердца Борис Тодуров, сказал, что сейчас ни одна санитарка не освободилась, несмотря на то мизерную зарплату. Вот это и есть тот подвиг, который позволяет надеяться на то, что мы победим эту болезнь все вместе.

К сожалению, прогнозов никто оптимистичных не дает. Мы видим, что при жизни сейчас борется весь мир. Будем надеяться, что весь мир вместе сумеет победить этот недуг, для того, чтобы все нормализовалось, в том числе, и вернулся футбол.