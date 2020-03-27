Головко о победе Таврии в чемпионате Украины: Та команда сразу и прекратила существование

Далеко не все сегодня это припоминают, но 1992 года в первом розыгрыше чемпионата Украины "золото" сенсационно получила симферопольская "Таврия", одержав победу во Львове в матче за первое место (тогда была такая система) над киевским "Динамо" (1:0).

Одним из творцов успеха тогдашней "Таврии" был Александр Головко, который впоследствии перешел в киевское "Динамо".

- Анатолий Заяев - один из патриархов украинского футбола. Несколько десятилетий отдал "Таврии", хотя сам в футбол играл мало, за какую производственную команду, а работал, говорят, массовиком-затейником при местном кружке для молодежи. Каким он был?

- Анатолий Николаевич, как сейчас говорят, с молодыми умел работать. Методы эти были специфическими, но наш тогдашний уровень и уровень знаний нашего штаба был достаточен, чтобы дорасти даже до звания первых чемпионов Украины. У меня к нему тренера не было - только со своими детскими работал, поэтому не было с кем сравнивать. На том этапе все было как надо. Если тренер что-то говорит, значит, это правильно - просто выполняешь. Это уже сейчас игроки начитанные-набачени, а нам воспитание не позволяло ставить тренерские слова или поступки под сомнение.

Заяев был советским тренером: «Ты должен, только вперед, за громкое имя нашей команды! .. Если ты в команде мастеров оказался, то это для тебя уже честь!» Конечно, спрашивать, зачем это делать, какой то или иное упражнение даст результат, спрашивать было неуместно. Как вообще о таком подумать можно? ..

Но, как человек в футболе, Заяев умел открывать для себя новое и анализировать даже в позднем возрасте. Где-то слышал, где-то что-то читал - все обдумывал и испытывал. Действительно, некий тренер-самородок.

- А группа-то в премьерном чемпионате "Таврии" выпала непростая - «Шахтер», «Черноморец», «Карпаты». И динамовцы в финале, которые свою группу выиграли с 7-очковым отрывом ...Как стало возможным чудо 1992?

- С одной стороны - действительно, чудо. С другой - "Таврия" воспользовалась всеми возможностями переходного периода. Еще только начинали зарождаться центры влияния, неясно было, где кто будет, кому удастся захватить лидерство. И в этот момент Николаевич сумел создать боеспособный коллектив из игроков, закончивших, и тех, кто еще поиграл в итоге на высоком уровне. Им, а также и клубом, было сделано немало, чтобы не упустить свой шанс с учетом переходного момента.

- Заяев неоднократно (и не без удовольствия) вспоминал, как проводил предматчевую установку на львовский финал: «А кто у них там дело в защите играет, я забыл фамилию ...» «Таврия» хором отвечает: «Да Лужный же!» «А то я забыл, атака у них с кого состоит? ..» И так далее. Действительно, где-то на тонких нотках мотивации сыграл перед «Динамо»?

- У Анатолия Николаевича, наверное, не было каких-то фундаментальных знаний, но был таким человеком, который делал акцент на мотивацию. Свои знания он получил, как я думаю сейчас, не теоретические, а более практичные. Он умел управлять более опытными игроками с помощью денег, а нами, более молодыми, благодаря спортивному честолюбию. Когда ты молод - выходишь, думаешь, что это твой звездный час, и просто делаешь свою работу на драйве. Это - круто, ради таких моментов, по большому счету, ты живешь.

Поэтому главным его достижением было то, что мы все объединились вокруг общей цели и поверили в ее возможность. А уже со временем пришло понимание, что на самом деле мы сделали.

- «Динамо» было фаворитом перед финалом, но не использовало свои возможности и пропустило решающий удар Сергея Шевченко. То, что у киевлян не все получилось, - более заслуга «Таврии» или недооценки соперника?

- Наша. Не скажу, что смотрю эти матчи, но когда просматривал - увидел, что мы лучше выглядели, чем «Динамо». Могу объективно констатировать. А дальше - это уже вопрос к динамовцам, почему они не смогли сыграть на своем лучшем уровне. А дальше уже включились обстоятельства - и гол на 75 минуте они играть уже не смогли.

- Как вам игралось против Саленко - одного из самых перспективных игроков, стартовавших в независимом чемпионате Украины?

- Если я скажу, что даже не вспомню, это не будет плохо? Действительно, давно матч смотрел. И уже сейчас, с высоты прожитых лет и приобретенного опыта, все иначе воспринимал. Когда ты на поле, ты абстрагируешься от того, что там на трибунах, что там вдоль поля. И часто так бывает, что игра захватывает настолько, что опомнишься, уже когда тебе медали несут. Блеск в глазах, сумасшедшее желание, никакого психологической нагрузки, по большому счету - кто бы нам что сказал после поражения от «Динамо»? А результат сделал Сергей Яковлевич Шевченко своим голом и вся команда - трудом, чтобы этот гол имел решающее значение.

- Рассмотрев старые фотографии, видишь, что Шевченко, как игрок матча, получил пылесос отечественного производства, а еще команде вручили чек на сумму, которой можно было бы накормить ее, образно говоря, праздничным ужином. Думали больше о деньгах, или историчность?

- Это бы спросить у чемпионов-92 разных возрастных групп ... Я вообще не понимал, что вокруг происходит, почему кто-то что-то пообещал, а дал - не дал ... Что-то там нам из денег дали, обещали какие-то магнитофоны. Но больше надо было думать о том, что ты - чемпион, что это значит - еврокубки. Было интересно именно как новый этап.

- Как вообще воспринимали появление независимого украинского чемпионата в «Таврии»?

- Спокойно, процесс шел, как единое целое. Никто не мог ничего понять, но если ничего не изменилось, ты играешь - то все «о'кей». Тем более, мы-то в Высшую лигу перешли, многие из молодых это восприняли, как свой шанс. Другое дело - что в Крыму свои дела происходили. Мягко говоря, это было время бандитский. Все группировки, которые были тогда на полуострове, они тем или иным образом из-за футбола были связаны. И не очень весело было быть в клубе, когда шли процессы распределения сфер влияния. По Украине-российских дел, то можно говорить разве что о Мешкова, который пытался где-то процесс «раскачивать». Но в Украине были силы, чтобы за себя постоять, поэтому вся суета закончилась ничем. Мы же, футболисты, повторюсь, думали больше о календаре соревнований и еврокубки.

- В еврокубках «Таврию» остановил швейцарский «Сьон» - со швейцарскими сборниками и несколькими бразильцами, среди которых - довольно известный дома Тулио и брат Роналдиньо - Роберт Ассис. Неужели они были настолько выше первого украинского чемпиона, что выиграли два матча с общим счетом 7:2?

- Думаю, «Таврия», как чемпионский коллектив, закончила свое существование сразу же после завершения чемпионата. Во-первых, были определенные кадровые потери. Во-вторых, в нас уже не относились так, как раньше. В-третьих, была какая-то самоуспокоенность у коллектива и тренерского штаба. Мы свой пик покорили, вершину прошли - надо было идти дальше. Нас хватило на «Шелбурн», а вот с «Сьоном» - сразу же удаление вратаря, быстро нам три набили, а вдесятером трудно было играть. «Таврии» не хватало и опыта, и информации - тогда достать какие-то записи матчей соперников нереально было, зато порадовали зрителей на свой симферопольский стадион привезли какие-не относящиеся еврокубки.

Каким был брат Роналдиньо? Вообще не отложилось в памяти. Одно мое впечатление - что повлияло на выездную игру раннее удаление Колесова, а дома мы уже играли на равных.