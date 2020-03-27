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Луиш Каштру: 10 дней назад думал о матче ЛЕ и Динамо, сейчас - о маске и походе в супермаркет
Сравнил ее по сложности с матчами против "Аталанты" и "Манчестер Сити"
Коуч "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем изменении приоритетов из-за коронавируса и общего карантина в футболе.
Я несчастлив, потому что вижу, как много людей страдают от коронавируса, охватывающего мир, разрушаещего жизнь, разлучаещего семьи и уничтожаещего мировую экономику.
Нам остается ждать того, что произойдет с каждым из нас. Сколько еще людей упадет и больше не поднимется? Сколько будет двигаться дальше? В скольких будет достоинство помочь тем, кто упал?
Как бы я не дисциплинировал себя, мне не хватает подготовки, матчей, просмотра соперника с помощью видео, отчетов, видео нашей команды, планирования, предматчевого мандража, соревновательного стресса, боли, радости победы и одинокого грусти после поражений.
Не знаю, когда все вернется на круги своя. Десять дней назад я думал об ответном матче Лиги Европы и встрече с "Динамо". Сегодня я думаю о маске, дезинфицирующем средстве, мытьи рук и рискованной поездке в супермаркет, которая является более сложной, чем игра против "Манчестер Сити" или "Аталанты".
Я истощен и измучен, потому что ничего не делаю. Мне говорят: "Смотрите фильмы, читайте, пишите, рисуйте ...", но я не хочу! Эти занятия хорошие, чтобы уравновесить меня, когда работаю. Но ничто из этого не делает меня счастливым. Я хочу тренироваться, я хочу играть и чтобы все, кто страдает, выздоравливали и возвращались к своим семьям, - цитирует Каштру Tribuna Expresso.