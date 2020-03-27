Луиш Каштру: 10 дней назад думал о матче ЛЕ и Динамо, сейчас - о маске и походе в супермаркет

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем изменении приоритетов из-за коронавируса и общего карантина в футболе.

Я несчастлив, потому что вижу, как много людей страдают от коронавируса, охватывающего мир, разрушаещего жизнь, разлучаещего семьи и уничтожаещего мировую экономику.

Нам остается ждать того, что произойдет с каждым из нас. Сколько еще людей упадет и больше не поднимется? Сколько будет двигаться дальше? В скольких будет достоинство помочь тем, кто упал?

Как бы я не дисциплинировал себя, мне не хватает подготовки, матчей, просмотра соперника с помощью видео, отчетов, видео нашей команды, планирования, предматчевого мандража, соревновательного стресса, боли, радости победы и одинокого грусти после поражений.