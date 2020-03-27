Премьер-лига
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Назначена новая дата выборов президента УПЛ
На следующий день после завершения карантина
Дирекция УПЛ определила дату проведения отчетно-выборного общего собрания участников Украинской Премьер-Лиги - 27 апреля.
Место проведения - Дом футбола в Киеве (время начала заседания - в 12:00).
Напомним, что накануне шла речь об общем собрании 7 апреля. Однако из-за продолжения карантина по всей Украине футбольные чиновники решили скорректировать дату.
Главным вопросом повестки дня общего собрания являются выборы президента УПЛ.
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Источник:УПЛ
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