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Назначена новая дата выборов президента УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

На следующий день после завершения карантина

Назначена новая дата выборов президента УПЛ
Новина українською

Дирекция УПЛ определила дату проведения отчетно-выборного общего собрания участников Украинской Премьер-Лиги - 27 апреля.

Место проведения - Дом футбола в Киеве (время начала заседания - в 12:00).

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Напомним, что накануне шла речь об общем собрании 7 апреля. Однако из-за продолжения карантина по всей Украине футбольные чиновники решили скорректировать дату.

Главным вопросом повестки дня общего собрания являются выборы президента УПЛ.

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В статье: УПЛ Украинская Премьер-лига президент коронавирус карантин
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Источник:
УПЛ

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