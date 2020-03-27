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Степаненко: Меня в Шахтере все устраивает
Практически нет таких мыслей, покинуть клуб
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о том, что он не собирается покидать донецкий клуб.
"Покинуть "Шахтер"? Нет. Практически нет таких мыслей. Меня в "Шахтере" все устраивает. Это команда высочайшего уровня, которая борется за самые высокие места во всех турнирах. Я доволен и счастлив здесь находиться.
Но в жизни всякое бывает, все может поменяться когда-нибудь. Но сейчас меня все устраивает, я восстанавливаюсь после травмы и хочу помочь команды еще в этом сезоне, если чемпионат и еврокубки возобновятся. Если же нет, то уже в следующем", – сказал Степаненко в прямом эфире на странице "Шахтера" в Инстаграме.