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Степаненко: Меня в Шахтере все устраивает

Премьер-лига
(1 голосов)

Практически нет таких мыслей, покинуть клуб

Степаненко: Меня в Шахтере все устраивает
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о том, что он не собирается покидать донецкий клуб.

"Покинуть "Шахтер"? Нет. Практически нет таких мыслей. Меня в "Шахтере" все устраивает. Это команда высочайшего уровня, которая борется за самые высокие места во всех турнирах. Я доволен и счастлив здесь находиться.

Но в жизни всякое бывает, все может поменяться когда-нибудь. Но сейчас меня все устраивает, я восстанавливаюсь после травмы и хочу помочь команды еще в этом сезоне, если чемпионат и еврокубки возобновятся. Если же нет, то уже в следующем", – сказал Степаненко в прямом эфире на странице "Шахтера" в Инстаграме.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Dnepr-75 (Днiпро)
27.03.2020 в 17:17
Всё устраивает и донбасс арена с Донецком не нужна, настоящие "горняки".
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