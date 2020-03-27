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Андриевский: Когда 14-летний пацан пишет, что я кривоногий, то просто улыбаюсь

Премьер-лига
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Хавбек киевлян рассказал о своем отношение к критике

Андриевский: Когда 14-летний пацан пишет, что я кривоногий, то просто улыбаюсь
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал о давлении в СМИ и отношении к критике.

– Очень трудно записать интервью с футболистами "Динамо". Почему?

– Нет такого. Пацаны идут на контакт, открытые. Может, на отдельных журналистов игроки так реагируют. Бывают моменты, когда журналисты пишут не то, что мы говорим. Вырезают какие-то фразы в отдельности от контекста. У нас же люди любят об###ать, а тем более динамовских футболистов. Это неприятно.

– Чувствуете разницу между своими предыдущими клубами и "Динамо" в плане давления и внимания от СМИ?

– Конечно. Особенно, если сравнить с "Черноморцем" – давление совсем другое.

– Как бороться с этим давлением на сайтах и в соцсетях?

– Много пишут в инстаграме, но я этого не читаю. У нас есть футболисты, которые возмущаются, психуют. Но этого не нужно делать. Сидит 14-летний пацан, он в футболе особо не понимает.

Ему в прикол об###ать футболиста, чтобы вызвать эмоции. Чтобы тот ему ответил. А конструктивную критику я готов слушать, нормально ее воспринимаю. Но когда 14-летний пацан пишет, что я кривоногий, то просто улыбаюсь.

– Сергей Рафаилов говорил, что футболисты и клуб ничего болельщикам не должны. Ведь их вклад в бюджет той же "Зари" очень маленький. Такая же ситуация и в "Динамо". Согласны?

– Даже Валерий Васильевич Лобановский когда-то говорил: "Какое вы имеете право осуждать футболистов, если не ходите на стадион?" Есть люди, которые вообще не пропускают матчей. Независимо, с кем мы играем. Они имеют право высказывать свое мнение.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
Трибуна

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