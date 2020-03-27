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Матар: Уверен, что Карпаты останутся в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Оптимизм от форварда Карпат

Матар: Уверен, что Карпаты останутся в УПЛ
Новина українською

Новичок "Карпат" Матар Дийе уверен, что львовский клуб сможет сохранить прописку в элитном дивизионе.

"Kарпаты" - это хороший клуб. Я знаю много молодых ребят, которые раньше играли здесь, а сейчас выступают в больших командах. Это прекрасный пример, который мотивирует молодежь становиться сильными игроками. Да, на данном этапе у нас есть определенные трудности, но мы верим друг в друга, и я уверен, что мы останемся в УПЛ.

Мы плодотворно работаем с тренерским штабом, и я не сомневаюсь, что "Карпаты" достигнут хороших результатов. В целом, здесь комфортно, ведь клуб имеет фантастическую базу, она очень мне нравится. "Карпаты" заслуживают того, чтобы всегда быть на вершине", - сказал Матар.

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В статье: Карпаты (Львов) Матар Дийе
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Источник:
ФК Карпаты

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