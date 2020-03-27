Матар: Уверен, что Карпаты останутся в УПЛ

Новичок "Карпат" Матар Дийе уверен, что львовский клуб сможет сохранить прописку в элитном дивизионе.

"Kарпаты" - это хороший клуб. Я знаю много молодых ребят, которые раньше играли здесь, а сейчас выступают в больших командах. Это прекрасный пример, который мотивирует молодежь становиться сильными игроками. Да, на данном этапе у нас есть определенные трудности, но мы верим друг в друга, и я уверен, что мы останемся в УПЛ.

Мы плодотворно работаем с тренерским штабом, и я не сомневаюсь, что "Карпаты" достигнут хороших результатов. В целом, здесь комфортно, ведь клуб имеет фантастическую базу, она очень мне нравится. "Карпаты" заслуживают того, чтобы всегда быть на вершине", - сказал Матар.