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Степаненко: Шевченко, Григорчук, Яковенко - лучшие украинские тренеры, с которыми я работал
Маркевич и Калитвинцев также в тренде
Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко высказал свое мнение относительно лучших, по его мнению, украинских тренеров.
"Из тех, с кем работал из украинских тренеров – Андрей Шевченко, Роман Григорчук очень мне импонировал как тренер.
По разговорам, с кем общаюсь – Мирон Маркевич хороший тренер, Юрий Калитвинцев. И тренером молодежной сборной у меня был Павел Яковенко, мне он очень нравится", – сказал Степаненко в прямом эфире на странице "Шахтера" в Инстаграме.
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Источник:Инстаграм Шахтера
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