Степаненко: Шевченко, Григорчук, Яковенко - лучшие украинские тренеры, с которыми я работал

Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко высказал свое мнение относительно лучших, по его мнению, украинских тренеров.

"Из тех, с кем работал из украинских тренеров – Андрей Шевченко, Роман Григорчук очень мне импонировал как тренер.

По разговорам, с кем общаюсь – Мирон Маркевич хороший тренер, Юрий Калитвинцев. И тренером молодежной сборной у меня был Павел Яковенко, мне он очень нравится", – сказал Степаненко в прямом эфире на странице "Шахтера" в Инстаграме.