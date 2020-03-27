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Степаненко: Шевченко, Григорчук, Яковенко - лучшие украинские тренеры, с которыми я работал

Премьер-лига
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Маркевич и Калитвинцев также в тренде

Степаненко: Шевченко, Григорчук, Яковенко - лучшие украинские тренеры, с которыми я работал
Новина українською

Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко высказал свое мнение относительно лучших, по его мнению, украинских тренеров.

"Из тех, с кем работал из украинских тренеров – Андрей Шевченко, Роман Григорчук очень мне импонировал как тренер.

По разговорам, с кем общаюсь – Мирон Маркевич хороший тренер, Юрий Калитвинцев. И тренером молодежной сборной у меня был Павел Яковенко, мне он очень нравится", – сказал Степаненко в прямом эфире на странице "Шахтера" в Инстаграме.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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