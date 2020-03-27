  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: У меня действующий контракт с Зарей, и меня здесь сейчас все устраивает
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: У меня действующий контракт с Зарей, и меня здесь сейчас все устраивает

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист опроверг все слухи о своем уходе

Скрипник: У меня действующий контракт с Зарей, и меня здесь сейчас все устраивает
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал недавние слухи об интересе "Динамо", уход Сергея Рафаилова, а также информацию о том, что в клубе якобы есть долги по зарплате.

"По "Динамо" уже было опровержение, в том числе со стороны Игоря Суркиса, мне добавить к этому нечего. И я ничему здесь не удивляюсь, сколько я в футболе, столько про себя подобного читаю. Из этой же серии и новость о том, что я мог оказаться в "Локомотиве" и московском "Динамо" – слухи футбола, не более.

Одно могу сказать – у меня действующий контракт с "Зарей", и меня здесь сейчас все устраивает.

Что касается информации о долгах по зарплате, то это не соответствует действительности. Мы сейчас на карантине, трудности есть, как и у любой команды, но они все решаемы, все будет нормально.

Что касается ухода из клуба Сергея Рафаилова, то тут скажу одно – мы все переживаем", – сказал Скрипник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Виктор Скрипник Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footboom

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...