Скрипник: У меня действующий контракт с Зарей, и меня здесь сейчас все устраивает

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал недавние слухи об интересе "Динамо", уход Сергея Рафаилова, а также информацию о том, что в клубе якобы есть долги по зарплате.

"По "Динамо" уже было опровержение, в том числе со стороны Игоря Суркиса, мне добавить к этому нечего. И я ничему здесь не удивляюсь, сколько я в футболе, столько про себя подобного читаю. Из этой же серии и новость о том, что я мог оказаться в "Локомотиве" и московском "Динамо" – слухи футбола, не более.

Одно могу сказать – у меня действующий контракт с "Зарей", и меня здесь сейчас все устраивает.

Что касается информации о долгах по зарплате, то это не соответствует действительности. Мы сейчас на карантине, трудности есть, как и у любой команды, но они все решаемы, все будет нормально.

Что касается ухода из клуба Сергея Рафаилова, то тут скажу одно – мы все переживаем", – сказал Скрипник.