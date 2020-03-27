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Шаран: Если бы чемпионат закончился сейчас, то, конечно, ни о каких плей-офф речи бы не шло

Премьер-лига
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Мнение наставника горожан о сложившейся ситуации

Шаран: Если бы чемпионат закончился сейчас, то, конечно, ни о каких плей-офф речи бы не шло
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказал свое мнение относительно остановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

"Я понимаю, что ситуация неоднозначна. Честно говоря, я разговаривал с футболистами по подобному сценарию. Сейчас мы находимся на пятом месте в турнирной таблице. Мы прекрасно понимаем, что способны занимать высшие ступени. Мы стремились к этому, тем более, что ожидали возвращения в основу травмированных ключевых игроков, которые готовы усилить командную игру.

Мы знали, что результаты наши улучшатся. Это было заметно в последнем 23 туре, в домашнем матче против "Колоса", когда усилением во втором тайме того же Кирилла Ковальца и Василия Грицука, которые набрали неплохую спортивную форму, мы победили. Да, не хватает и Дениса Безбородко, который пока не набрал оптимальной формы. Если бы все были здоровы, то и ситуация в турнирной таблице была бы другой. У нас есть четкие задачи, но...

Я понимаю, что основной вопрос по турнирной таблице касается луганской "Зари" и киевского "Динамо". Если бы чемпионат закончился сейчас, то, конечно, ни о каких "плей-офф", когда пятая команда встречается с восьмой или шестой с седьмой, речи не идет. Да и кубковые матчи. Но, исходя из ситуации, прежде всего, это здоровье людей. А какое решение будет принято, это уже не от нас зависит. Конечно, каждый тренер, каждая команда стремится достичь высокого результата в тех поединках, которые остались", - сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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