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Цыганык: Президент Зари и генеральный директор имеют разное видение ситуации в клубе

Премьер-лига
(1 голосов)

Рабочий процесс

Цыганык: Президент Зари и генеральный директор имеют разное видение ситуации в клубе
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал об уходе Сергея Рафаилова из "Зари".

"Эта история не произошла в один момент. Насколько я понимаю, уже длительное время существовали определенное недопонимание между президентом клуба и генеральным директором. Для меня они, на самом деле, были странными. Я действительно думал, что где-то найдется компромисс.

Я знаю Рафаилова более 10 лет, так же, как и Геллера. Их отношения были всегда достаточно сдержанными. Без панибратства, чисто рабочие. За тот весь период времени они имели недопонимание и всегда находили компромисс.

И когда я месяца три назад узнал, что есть какие-то определенные противоречия, я даже не обратил на это внимание, думая, что скоро это все решится и абсолютно никаких проблем не будет. Но сейчас ситуация дошла до такого момента, что люди, которые работали вместе много лет, расходятся.

С одной стороны это естественная история. С другой – есть усталость друг от друга, и, возможно, президент клуба и генеральный директор имеют разное видение ситуации в клубе", – сказал Цыганык.

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
27.03.2020 в 22:01
Бла-бла-бла ...
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