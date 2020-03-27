Цыганык: Президент Зари и генеральный директор имеют разное видение ситуации в клубе

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал об уходе Сергея Рафаилова из "Зари".

"Эта история не произошла в один момент. Насколько я понимаю, уже длительное время существовали определенное недопонимание между президентом клуба и генеральным директором. Для меня они, на самом деле, были странными. Я действительно думал, что где-то найдется компромисс.

Я знаю Рафаилова более 10 лет, так же, как и Геллера. Их отношения были всегда достаточно сдержанными. Без панибратства, чисто рабочие. За тот весь период времени они имели недопонимание и всегда находили компромисс.

И когда я месяца три назад узнал, что есть какие-то определенные противоречия, я даже не обратил на это внимание, думая, что скоро это все решится и абсолютно никаких проблем не будет. Но сейчас ситуация дошла до такого момента, что люди, которые работали вместе много лет, расходятся.

С одной стороны это естественная история. С другой – есть усталость друг от друга, и, возможно, президент клуба и генеральный директор имеют разное видение ситуации в клубе", – сказал Цыганык.