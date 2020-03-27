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Степаненко: Играть против Роналду? Нормально

Премьер-лига
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Тарас авторитетов не признает

Степаненко: Играть против Роналду? Нормально
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал об игре против Криштиану Роналду.

Играть против Роналду? Нормально. Он ведет себя спокойно на поле, работает, подсказывает партнерам, пытается добиться результата для команды. Очень грамотно открывается, знает, куда рвануть, когда нужно ускорить, притормозит"Г, - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Криштиану Роналду Шахтер (Донецк)
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