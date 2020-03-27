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Степаненко: Играть против Роналду? Нормально
Тарас авторитетов не признает
Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал об игре против Криштиану Роналду.
Играть против Роналду? Нормально. Он ведет себя спокойно на поле, работает, подсказывает партнерам, пытается добиться результата для команды. Очень грамотно открывается, знает, куда рвануть, когда нужно ускорить, притормозит"Г, - сказал Степаненко.
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Источник:Инстаграм Шахтера
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