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Рябоконь и Михайличенко – лучшие тренер и игрок УПЛ в марте

Премьер-лига
(1 голосов)

УПЛ огласила итоги голосования

Рябоконь и Михайличенко – лучшие тренер и игрок УПЛ в марте
Новина українською

Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал результаты голосования среди болельщиков за лучшего тренера и игрока чемпионата по итогам марта.

Лучшим наставником был признан коуч "Десны" Александр Рябоконь, который набрал 54% голосов. В этом месяце его подопечные одолели "Зарю" и "Олимпик", а также поделили очки с "Динамо".

Рябоконь опередил в голосовании наставника "Зари" Виктора Скрипника (39%), Алексея Михайличенко из "Динамо" (4%) и главного тренера "Александрии" Владимира Шарана (3%).

Лучшим игроком месяца был признан защитник "Зари" Богдан Михайличенко (37%), принесший луганчанам победу над "Шахтёром". Далее расположились Александр Филлипов ("Десна", 33%) и Тайсон с Жуниором Мораесом ("Шахтёр", по 10%).

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Богдан Михайличенко
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(1 голосов)
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
28.03.2020 в 15:57
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