Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал результаты голосования среди болельщиков за лучшего тренера и игрока чемпионата по итогам марта.

Лучшим наставником был признан коуч "Десны" Александр Рябоконь, который набрал 54% голосов. В этом месяце его подопечные одолели "Зарю" и "Олимпик", а также поделили очки с "Динамо".

Рябоконь опередил в голосовании наставника "Зари" Виктора Скрипника (39%), Алексея Михайличенко из "Динамо" (4%) и главного тренера "Александрии" Владимира Шарана (3%).

Лучшим игроком месяца был признан защитник "Зари" Богдан Михайличенко (37%), принесший луганчанам победу над "Шахтёром". Далее расположились Александр Филлипов ("Десна", 33%) и Тайсон с Жуниором Мораесом ("Шахтёр", по 10%).