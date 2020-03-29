Боровик: Кто хотел занимать третье место в УПЛ, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем

Когда мы закончили интернат в 2002 году, у нашего тренера Александра Дериберина были какие-то связи в Москве, через которые пять человек уехали в Россию: я, Слава Сердюк, Игорь Ошипко, Рома Луценко и Игорь Шолин. Трое первых в Высшей лиге играли, Игорь в нашей Высшей лиге не засветился, в Молдавии был. В 2009 году Игорь с хмельницким “Подольем” ехал с игры, автобус попал в аварию и он попрощался с этим миром.

В Москве изначально мы попали в “Мострансгаз” - команду Второй лиги. Содержал её тогда Григорий Есауленко, бывший руководитель “Спартака”. Мы играли, тренировались, но по итогу перешли в “Торпедо-Металлург”. Он тогда “Торпедо-Зил” назывался, а ещё позже стал ФК “Москва” и развалился. Шансы в Москве если и были, наверное, зацепились бы. Мы молодые, плюс легионерами тогда считались. “Торпедовская” школа хорошая: у них своих перспективных хватало, которые не хуже нас. Логично, что лучше своих детей развивать, чем из другой страны.

Я вернулся в Прилуки. Тренировался с местной “Европой”. Может, какую-то одну или даже пол-игры товарищескую провёл, но это было так, ни о чём. Нужно было просто поддерживать форму. Это сейчас за неделю-две можешь набрать форму: есть опыт, есть мастерство. А когда ты молодой, нужны тренировки постоянно.

Винница стала первым взрослым опытом. Тогда Первая лига была не такая, как сейчас. Было очень интересно. Команду возглавлял Владимир Бессонов. Я отыграл год все игры в составе. Воспоминания только позитивные. Это был первый шаг во взрослый футбол.

После “Нивы” я буквально на сутки попал в Бершадь. Это очень интересная история получилась. Когда “Нива” разваливалась, права на клуб передали в Бершадь, поэтому у игроков “Нивы” оставались контракты с новым клубом и нужно было переехать. Я приехал всего на один день, так сказать, на разведку, чтобы посмотреть, что происходит.

Нас поселили в какой-то казарме. По сути, вся команда жила в одной комнате с мухами. Мы даже ещё успели потренироваться на каком-то огороде. Мне-то что: я молодой пацан, сразу лёг спать. А остальные - кто в три ночи пришёл, кто в четыре. Шум-гам. Я на следующее утро собрался, взял билет на маршрутку и поехал к жене, которая оставалась в Виннице. Там встретились с вице-президентом “Нивы”, договорились и я уехал вообще. Потом мы подали документы в КДК, чтобы получить статус свободного агента.

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Появился вариант с “Металлистом”. Почему нет? Поехал туда. Там всё было отлично: новый опыт, Высшая лига. Хорошие футболисты на то время были в Харькове. Всё было в новинку: когда ты молодой: тогда всё новое, всё интересно. Это сейчас чем-то удивить сложно. А тогда, когда футбол для тебя только начинается, всё интересно.

Кривой Рог познакомил меня с Олегом Тараном. Он дал мне шанс первый раз сыграть в Высшей лиге. Это был 2006 год.

У него было полное доверие к футболистам. Когда в Кривом начали деньги заканчиваться, каждый из нас бился за себя и за тренера, который не мешал тренироваться, играть. То есть мы делали всё по-максимуму за него и за всех людей, которые обслуживали нас: от повара или тех, кто нам готовил форму, и до массажистов или охранников на базе. Таран ко всем относился как к своим детям. Поэтому с ним и был такой результат.

Чувствовалось, что “Кривбасс” и “Днепр” не чужие друг другу клубы. Всегда были зарубы. “Днепр” не раз с нами терял очки, мы даже обыгрывали его. Когда ему кровь из носу нужна была победа, мы выигрывали. То есть никаких закулисных игр никогда не было. Тот же “Арсенал”, “Кривбасс”, “Волынь” - с которыми пересекались “интересы” [все эти клубы входили в одну так называемую “группу Приват”] - все всегда бились. “Днепру” ни с кем не было легко с клубами из “своего окружения”.

В 2009 году я стал игроком “Днепра”. У клуба финансирование хорошее было и база шикарная - условия все были. Команда великолепная: сборников тогда сколько играло. Человек пять-шесть сумасшедших. Почему “Днепру” чего-то не хватало для более высоких результатов? Просто, видимо, другие команды хотели больше занимать третье или более высокие места. Плюс где-то вмешивался внешний фактор.

Только в 2014 году “Днепр” смог подняться выше третьего места в Премьер-лиге. Я в то время уже не был в клубе. Но все всё видели. Здесь двух мнений быть не может: кто хотел занимать третье место, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем.

Летом 2010-го мне защемило седалищный нерв: я не мог ни наклониться, ни пробежать. Ничего не мог сделать и пропустил сбор дней десять-двенадцать. Клуб вернул Антоху Каниболоцкого из аренды в “Кривбассе”. Ну, и я, получается, поехал в Кривой Рог в аренду. В качестве рокировки.

Как раз в этой аренде я забил гол и стал первым в истории Высшей лиги Украины вратарём, который забил гол с игры. На последних минутах матча против “Арсенала” я пошёл на угловой. Шёл, конечно, с надеждой добраться до мяча или хотя бы сопернику помешать. Чтобы было у нас большинство в штрафной площади. А так получилось, что все игроки, которые в этот момент были в штрафной, не рассчитали траекторию мяча, а я рассчитал. Наверное, вратарь всё-таки должен рассчитывать, куда мяч приземлится. Так сложилось: мяч попал в лобешник и залетел в ворота.

После этого был "Арсенал". В Киеве я пересёкся с Леонидом Кучуком. Он скрупулёзно разбирает каждого соперника, очень много теории, тактики. Человек знает толк в этом и пытается донести до футболистов, которые выполняют то, что он хочет.

Кучук доходчиво доносит, что и от кого он хочет, и требует этого. Скучно или не скучно… Главное - результат в футболе. Можно за игру десять пропускать, двенадцать забивать - класс. Но у каждого своя философия. Возьмём того же Моуриньо, когда он с “Челси” работал. Они выигрывали у всех 1:0. Скучно играли? Но результат был. А тренера характеризует результат.

При Кучуке же “Арсенал” попал в еврокубки, когда мы “выиграли” 5:0, но “проиграли”.

Техническое поражение от “Муры” - это был просто непонятный матч. Люди в офисе “Арсенала”, которые должны были следить за дисквалифицированными, упустили ситуацию. Хотя документ приходил, что Эрик Матуку не может играть в этом матче. Но об этом никто не сообщил. Клуб же тогда первый раз вышел в Лигу Европы и не знал, как это работает. Поэтому так случилось.

В 2013 году проблемы в “Кривбассе” начались ещё зимой. Это был мой третий приход в Кривой. Мы улетели на сборы чартером, как это было принято в то время: садились в Днепре и летели в Турцию. Прошло две недели сборов, и тут нам говорят: “Самолёт не прилетит за вами. Кто хочет - может самостоятельно лететь домой. У вас есть три-четыре выходных”. С тех пор ребятам перестали платить деньги. Мне же тогда вообще не заплатили, ведь я пришёл только в январе.

Воды на базе не было. Но это в конце уже: в последних турах. Я снимал квартиру в Кривом, а ребята питались в ресторанах или кафе. Перед играми заезда никакого не было: в обед встречались, поели, поехали на машинах на игру и затем разъезжались опять.

В остальном проблем в Кривом не было вообще никаких. Все бытовые моменты отходили на второй-третий план. У нас была команда мужиков, которые стелились друг за друга. Перед каждой игрой в интернете как правило писалось, что у “Кривбасса” денег нет, поэтому они отдадут очки. Но по итогу за полгода мы проиграли только одну встречу (в Запорожье) из одиннадцати. На последний тур в Луцк просто не поехали.

Хоть не платили в “Кривбассе”, “Арсенале” и затем опять в “Кривбассе”, тогда я даже не думал бросить всё. Я получал удовольствие от каждой игры и тренировки. Хоть вратари в “Кривбассе” пыхтели очень серьёзно: Сергей Викторович Краковский нас не жалел. А футболистов Анатолич Таран жалел . Кто знает Краковского, поймёт, о чём я говорю.

Самый интересный случай был, когда не платили нам в “Арсенале”. В 2013 году. Тогда у нас, как обычно в то время, была официальная зарплата и неофициальная. Нам пообещали: если мы переедем в Кривой Рог, отдадут три зарплаты, которые должен “Арсенал”, - это же тогда считалась одна “группа клубов” [уже упоминавшаяся “группа Приват”: “Арсенал”, “Кривбасс”, “Днепр”, “Волынь”, “Динамо”, “Нефтяник” и т.д.]. Кривой Рог должен был разрулить этот вопрос. Но по итогу тем, кому обещали, что всё вернётся, ничего не отдали. А те, кто остался в “Арсенале” или разорвал контракт, выплатили всю задолженность.

В запорожский “Металлург” меня брал Таран. За четыре тура до окончания первой части чемпионата 2014/15 убрали весь тренерский штаб. Не знаю, по какой причине. У меня были свои проблемы со здоровьем: спина. У нас был заезд перед игрой с запорожским “Металлургом”. Приезжают люди вместе со спортивным директором Томахом, собрали нас в актовом зале после ужина уже часов в восемь вечера и говорят: “Олег Анатольевич, до свидания”. И это за день до игры.

Я зашёл после этого к Томаху, ведь он стал в исполняющим обязанности главного тренера, и сообщил ему, что уезжаю. Восстановившись после травмы я ещё успел сыграть с “Шахтёром” в конце ноября. Потом был ещё тур, кажется, с “Мариуполем”, который тогда играл на “Метеоре”. У меня контракт заканчивался 1 декабря, а они играли седьмого.

В “Черноморце” было всё стабильно. Немного, но стабильно. То есть вовремя всё платили, какие-то даже премиальные давали. С Бабичем у меня проблем не было. У людей, которые хотели придумать нам сложности - были. Я же его знаю уже 14 лет [жена Бабича - крёстная сына Боровика].

В “Карпатах” я познакомился с Олегом Дулубом. Добрейший человек. Тоже всё рассказывал, как и что. У меня в принципе не было тренеров, о которых я мог бы сказать плохое слово. Все, с кем я работал, заслуживают уважения и доброго слова.

Не всегда нужно быть супер-тренером. Просто стоит относиться к людям по-человечески: создать коллектив. Девяносто процентов успеха - это коллективный образ жизни, скажем так. Люди должны быть едины. Когда у тренерского штаба какие-то разногласия между собой, футболисты это видят и так же начинается у них. А когда идёт общение, то коллектив может дать успешный результат.

Дулуб был толерантен ко всем, не было нагнеталова какого-то. Он видел, где мы находимся, и понимал: если нагнетать, то может получиться ещё хуже. Плюс у нас команда была хорошая. Мы после каждой игры собирались и отмечали победы. Это была семья. Поэтому мы добились того результата, который дал шанс “Карпатам” остаться в Высшей лиге. Хотя когда я пришёл зимой, была просто пропасть по очкам. Но по итогу всё вышло хорошо

Когда Олег Дулуб из “Карпат” ушёл, пришли какие-то непонятные испанцы. Те люди, которые могли что-то сказать им в ответ, очень быстро уходили. Игроков поубирали и вы видели по итогу, на каком месте была команда.

Мы поехали на сборы с “Карпатами” в Польшу. Тогда уже пришли эти чудики. Наварро рассказывал, когда мы ещё во Львове были, что я просто топ, номер один.

Приехали в Польшу, проходит два-три дня - и всё. Мы жили в одном номере с Лёхой Дитятьевым, к нам в комнату заходят и говорят, что собрание будет. Мы пришли туда, нам с Лёхой сообщают: вы классные футболисты, но нужно расстаться. В общем, спихнули на то, что мы много в “Карпатах” получаем денег и нужно разгрузить финансовую ведомость.

Я вернулся во Львов и тренировался с дублем. Мне звонил Дячук-Ставицкий и рассказывал, что надо разрывать контракт и уезжать. Я мог бы сидеть и дальше: у меня было полтора года контракта. Но это было не интересно.

Потом получился вариант с “Черно Море”. На меня выходили из клуба, просили отправить документы и приглашали приехать на матч, который намечался на неделе: приедешь на игру, посмотришь, погуляешь по городу. Клуб профессионально отнёсся: купили билеты, пригласили с женой, если понравится - останешься, нет - возьмём билет назад.

Нас встретили, разместили. На следующий день был матч, перед ним мы погуляли по городу, а после игры я пообщался с тренером.

Болгария - это всё-таки что-то новое. Было нелегко: местный язык вроде бы кажется простым. Когда ты читаешь, то вроде бы всё понятно. Но когда начинаешь разговаривать, вообще ничего не разберёшь.

Было всё нормально: тренировался, влился в коллектив, сыграл пять игр. А потом я получил тяжёлую травму: мне сломали лодыжку. У меня после этого полгода вылетело.

Варну и Одессу нельзя сравнивать. Море, понятно, одно и то же. Набережная, наверное, как и во всех курортных городах: куча ресторанов, кафешек. Но это две абсолютно разные культуры. Мне и моей семье в Варне очень понравилось: всё очень спокойно. Пускай Болгария - не очень далёкая Европа. Но это было немножко другое. Одесса - это свой колорит, в Варне - своя история.

В Казахстане я понял, насколько это большая страна. Я там перестал бояться летать.

Допустим, у нас была игра в Костанае, который на севере Казахстана, возле Омска. Например, у нас в Уральске температура +15, туда прилетаешь - 0. Мы туда летели два дня: сначала в Астану (мы обычно через Астану летали), там тренировка в манеже, ночуем, а утром вылет в Костанай. То есть на выездную игру уходило четыре-пять дней: двое суток туда добираешься, играешь, ночуешь, и двое суток - назад.

Один раз за всё это время мы добирались на поезде - сутки ехали. В дороге лапшу ели, мивину всякую. Серьёзно. Раньше, когда в Казахстане было меньше денег, все ездили на поездах. Вагона-ресторана нет, то есть питания вообще никакого: вышел на станции, съел каких-то беляшей, мивины купил - всё. И вот так едешь и с ума сходишь почти сутки.

Этой осенью я был в “Оболони”. Мы с Сергеем Ивановичем [Ковальцом] договаривались: до конца года пока сотрудничать. Если всё будет хорошо, то ещё продолжим. Но так как Иваныч ушёл, то всё закончилось.

Сейчас ничем не занимаюсь. Дом, семья, школа, тренировки. Тренируюсь сам с собой. Мяч ловить не забудешь ведь. Так, чисто физически поддерживаю форму.

В карьере всё было интересно. Это всё жизнь. Кто-то думает, что футбольный путь длинный. Но вот вроде бы только 17 лет исполнилось, только начинал в Виннице. А дальше уже всё - улетело.

То, что я делал - это мой путь. Да, где-то были ошибки, где-то, возможно, неправильно поступал. Но на выходе ни о чём не жалею. Я думаю, если бы была ещё одна возможность прожить, наверное, поступил бы так же. В каждой ситуации.

Сейчас планирую получить тренерскую лицензию. А дальше будет видно.

В материале использованы фото ФК "Днепр", UA-Футбол, ФК "Черноморец" и ФК "Черно Море". Над текстом работал Александр Рыженко