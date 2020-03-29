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Боровик: Кто хотел занимать третье место в УПЛ, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем

Премьер-лига
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По просьбе UA-Футбол один из самых знаковых украинских вратарей современности рассказал о своей профессиональной карьере. В тексте - о работе с Тараном и Кучуком, трёх приходах в "Кривбасс", двух годах карьеры без денег, а также заграничном опыте

Боровик: Кто хотел занимать третье место в УПЛ, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем
Евгений Боровик Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда мы закончили интернат в 2002 году, у нашего тренера Александра Дериберина были какие-то связи в Москве, через которые пять человек уехали в Россию: я, Слава Сердюк, Игорь Ошипко, Рома Луценко и Игорь Шолин. Трое первых в Высшей лиге играли, Игорь в нашей Высшей лиге не засветился, в Молдавии был. В 2009 году Игорь с хмельницким “Подольем” ехал с игры, автобус попал в аварию и он попрощался с этим миром.

В Москве изначально мы попали в “Мострансгаз” - команду Второй лиги. Содержал её тогда Григорий Есауленко, бывший руководитель “Спартака”. Мы играли, тренировались, но по итогу перешли в “Торпедо-Металлург”. Он тогда “Торпедо-Зил” назывался, а ещё позже стал ФК “Москва” и развалился. Шансы в Москве если и были, наверное, зацепились бы. Мы молодые, плюс легионерами тогда считались. “Торпедовская” школа хорошая: у них своих перспективных хватало, которые не хуже нас. Логично, что лучше своих детей развивать, чем из другой страны.

Я вернулся в Прилуки. Тренировался с местной “Европой”. Может, какую-то одну или даже пол-игры товарищескую провёл, но это было так, ни о чём. Нужно было просто поддерживать форму. Это сейчас за неделю-две можешь набрать форму: есть опыт, есть мастерство. А когда ты молодой, нужны тренировки постоянно.

Боровик: Кто хотел занимать третье место в УПЛ, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем - изображение 1

Винница стала первым взрослым опытом. Тогда Первая лига была не такая, как сейчас. Было очень интересно. Команду возглавлял Владимир Бессонов. Я отыграл год все игры в составе. Воспоминания только позитивные. Это был первый шаг во взрослый футбол.

После “Нивы” я буквально на сутки попал в Бершадь. Это очень интересная история получилась. Когда “Нива” разваливалась, права на клуб передали в Бершадь, поэтому у игроков “Нивы” оставались контракты с новым клубом и нужно было переехать. Я приехал всего на один день, так сказать, на разведку, чтобы посмотреть, что происходит.

Нас поселили в какой-то казарме. По сути, вся команда жила в одной комнате с мухами. Мы даже ещё успели потренироваться на каком-то огороде. Мне-то что: я молодой пацан, сразу лёг спать. А остальные - кто в три ночи пришёл, кто в четыре. Шум-гам. Я на следующее утро собрался, взял билет на маршрутку и поехал к жене, которая оставалась в Виннице. Там встретились с вице-президентом “Нивы”, договорились и я уехал вообще. Потом мы подали документы в КДК, чтобы получить статус свободного агента.

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Появился вариант с “Металлистом”. Почему нет? Поехал туда. Там всё было отлично: новый опыт, Высшая лига. Хорошие футболисты на то время были в Харькове. Всё было в новинку: когда ты молодой: тогда всё новое, всё интересно. Это сейчас чем-то удивить сложно. А тогда, когда футбол для тебя только начинается, всё интересно.

Кривой Рог познакомил меня с Олегом Тараном. Он дал мне шанс первый раз сыграть в Высшей лиге. Это был 2006 год.

У него было полное доверие к футболистам. Когда в Кривом начали деньги заканчиваться, каждый из нас бился за себя и за тренера, который не мешал тренироваться, играть. То есть мы делали всё по-максимуму за него и за всех людей, которые обслуживали нас: от повара или тех, кто нам готовил форму, и до массажистов или охранников на базе. Таран ко всем относился как к своим детям. Поэтому с ним и был такой результат.

Боровик: Кто хотел занимать третье место в УПЛ, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем - изображение 2

Чувствовалось, что “Кривбасс” и “Днепр” не чужие друг другу клубы. Всегда были зарубы. “Днепр” не раз с нами терял очки, мы даже обыгрывали его. Когда ему кровь из носу нужна была победа, мы выигрывали. То есть никаких закулисных игр никогда не было. Тот же “Арсенал”, “Кривбасс”, “Волынь” - с которыми пересекались “интересы” [все эти клубы входили в одну так называемую “группу Приват”] - все всегда бились. “Днепру” ни с кем не было легко с клубами из “своего окружения”.

В 2009 году я стал игроком “Днепра”. У клуба финансирование хорошее было и база шикарная - условия все были. Команда великолепная: сборников тогда сколько играло. Человек пять-шесть сумасшедших. Почему “Днепру” чего-то не хватало для более высоких результатов? Просто, видимо, другие команды хотели больше занимать третье или более высокие места. Плюс где-то вмешивался внешний фактор.

Только в 2014 году “Днепр” смог подняться выше третьего места в Премьер-лиге. Я в то время уже не был в клубе. Но все всё видели. Здесь двух мнений быть не может: кто хотел занимать третье место, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем.

Летом 2010-го мне защемило седалищный нерв: я не мог ни наклониться, ни пробежать. Ничего не мог сделать и пропустил сбор дней десять-двенадцать. Клуб вернул Антоху Каниболоцкого из аренды в “Кривбассе”. Ну, и я, получается, поехал в Кривой Рог в аренду. В качестве рокировки.

Как раз в этой аренде я забил гол и стал первым в истории Высшей лиги Украины вратарём, который забил гол с игры. На последних минутах матча против “Арсенала” я пошёл на угловой. Шёл, конечно, с надеждой добраться до мяча или хотя бы сопернику помешать. Чтобы было у нас большинство в штрафной площади. А так получилось, что все игроки, которые в этот момент были в штрафной, не рассчитали траекторию мяча, а я рассчитал. Наверное, вратарь всё-таки должен рассчитывать, куда мяч приземлится. Так сложилось: мяч попал в лобешник и залетел в ворота.

После этого был "Арсенал". В Киеве я пересёкся с Леонидом Кучуком. Он скрупулёзно разбирает каждого соперника, очень много теории, тактики. Человек знает толк в этом и пытается донести до футболистов, которые выполняют то, что он хочет.

Кучук доходчиво доносит, что и от кого он хочет, и требует этого. Скучно или не скучно… Главное - результат в футболе. Можно за игру десять пропускать, двенадцать забивать - класс. Но у каждого своя философия. Возьмём того же Моуриньо, когда он с “Челси” работал. Они выигрывали у всех 1:0. Скучно играли? Но результат был. А тренера характеризует результат.

При Кучуке же “Арсенал” попал в еврокубки, когда мы “выиграли” 5:0, но “проиграли”.

Техническое поражение от “Муры” - это был просто непонятный матч. Люди в офисе “Арсенала”, которые должны были следить за дисквалифицированными, упустили ситуацию. Хотя документ приходил, что Эрик Матуку не может играть в этом матче. Но об этом никто не сообщил. Клуб же тогда первый раз вышел в Лигу Европы и не знал, как это работает. Поэтому так случилось.

Боровик: Кто хотел занимать третье место в УПЛ, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем - изображение 3

В 2013 году проблемы в “Кривбассе” начались ещё зимой. Это был мой третий приход в Кривой. Мы улетели на сборы чартером, как это было принято в то время: садились в Днепре и летели в Турцию. Прошло две недели сборов, и тут нам говорят: “Самолёт не прилетит за вами. Кто хочет - может самостоятельно лететь домой. У вас есть три-четыре выходных”. С тех пор ребятам перестали платить деньги. Мне же тогда вообще не заплатили, ведь я пришёл только в январе.

Воды на базе не было. Но это в конце уже: в последних турах. Я снимал квартиру в Кривом, а ребята питались в ресторанах или кафе. Перед играми заезда никакого не было: в обед встречались, поели, поехали на машинах на игру и затем разъезжались опять.

В остальном проблем в Кривом не было вообще никаких. Все бытовые моменты отходили на второй-третий план. У нас была команда мужиков, которые стелились друг за друга. Перед каждой игрой в интернете как правило писалось, что у “Кривбасса” денег нет, поэтому они отдадут очки. Но по итогу за полгода мы проиграли только одну встречу (в Запорожье) из одиннадцати. На последний тур в Луцк просто не поехали.

Хоть не платили в “Кривбассе”, “Арсенале” и затем опять в “Кривбассе”, тогда я даже не думал бросить всё. Я получал удовольствие от каждой игры и тренировки. Хоть вратари в “Кривбассе” пыхтели очень серьёзно: Сергей Викторович Краковский нас не жалел. А футболистов Анатолич Таран жалел smiley. Кто знает Краковского, поймёт, о чём я говорю.

Самый интересный случай был, когда не платили нам в “Арсенале”. В 2013 году. Тогда у нас, как обычно в то время, была официальная зарплата и неофициальная. Нам пообещали: если мы переедем в Кривой Рог, отдадут три зарплаты, которые должен “Арсенал”, - это же тогда считалась одна “группа клубов” [уже упоминавшаяся “группа Приват”: “Арсенал”, “Кривбасс”, “Днепр”, “Волынь”, “Динамо”, “Нефтяник” и т.д.]. Кривой Рог должен был разрулить этот вопрос. Но по итогу тем, кому обещали, что всё вернётся, ничего не отдали. А те, кто остался в “Арсенале” или разорвал контракт, выплатили всю задолженность.

Боровик: Кто хотел занимать третье место в УПЛ, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем - изображение 5

В запорожский “Металлург” меня брал Таран. За четыре тура до окончания первой части чемпионата 2014/15 убрали весь тренерский штаб. Не знаю, по какой причине. У меня были свои проблемы со здоровьем: спина. У нас был заезд перед игрой с запорожским “Металлургом”. Приезжают люди вместе со спортивным директором Томахом, собрали нас в актовом зале после ужина уже часов в восемь вечера и говорят: “Олег Анатольевич, до свидания”. И это за день до игры.

Я зашёл после этого к Томаху, ведь он стал в исполняющим обязанности главного тренера, и сообщил ему, что уезжаю. Восстановившись после травмы я ещё успел сыграть с “Шахтёром” в конце ноября. Потом был ещё тур, кажется, с “Мариуполем”, который тогда играл на “Метеоре”. У меня контракт заканчивался 1 декабря, а они играли седьмого.

В “Черноморце” было всё стабильно. Немного, но стабильно. То есть вовремя всё платили, какие-то даже премиальные давали. С Бабичем у меня проблем не было. У людей, которые хотели придумать нам сложности - были. Я же его знаю уже 14 лет [жена Бабича - крёстная сына Боровика].

Боровик: Кто хотел занимать третье место в УПЛ, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем - изображение 6

В “Карпатах” я познакомился с Олегом Дулубом. Добрейший человек. Тоже всё рассказывал, как и что. У меня в принципе не было тренеров, о которых я мог бы сказать плохое слово. Все, с кем я работал, заслуживают уважения и доброго слова.

Не всегда нужно быть супер-тренером. Просто стоит относиться к людям по-человечески: создать коллектив. Девяносто процентов успеха - это коллективный образ жизни, скажем так. Люди должны быть едины. Когда у тренерского штаба какие-то разногласия между собой, футболисты это видят и так же начинается у них. А когда идёт общение, то коллектив может дать успешный результат.

Дулуб был толерантен ко всем, не было нагнеталова какого-то. Он видел, где мы находимся, и понимал: если нагнетать, то может получиться ещё хуже. Плюс у нас команда была хорошая. Мы после каждой игры собирались и отмечали победы. Это была семья. Поэтому мы добились того результата, который дал шанс “Карпатам” остаться в Высшей лиге. Хотя когда я пришёл зимой, была просто пропасть по очкам. Но по итогу всё вышло хорошо

Когда Олег Дулуб из “Карпат” ушёл, пришли какие-то непонятные испанцы. Те люди, которые могли что-то сказать им в ответ, очень быстро уходили. Игроков поубирали и вы видели по итогу, на каком месте была команда.

Мы поехали на сборы с “Карпатами” в Польшу. Тогда уже пришли эти чудики. Наварро рассказывал, когда мы ещё во Львове были, что я просто топ, номер один.

Приехали в Польшу, проходит два-три дня - и всё. Мы жили в одном номере с Лёхой Дитятьевым, к нам в комнату заходят и говорят, что собрание будет. Мы пришли туда, нам с Лёхой сообщают: вы классные футболисты, но нужно расстаться. В общем, спихнули на то, что мы много в “Карпатах” получаем денег и нужно разгрузить финансовую ведомость.

Я вернулся во Львов и тренировался с дублем. Мне звонил Дячук-Ставицкий и рассказывал, что надо разрывать контракт и уезжать. Я мог бы сидеть и дальше: у меня было полтора года контракта. Но это было не интересно.

Боровик: Кто хотел занимать третье место в УПЛ, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем - изображение 7

Потом получился вариант с “Черно Море”. На меня выходили из клуба, просили отправить документы и приглашали приехать на матч, который намечался на неделе: приедешь на игру, посмотришь, погуляешь по городу. Клуб профессионально отнёсся: купили билеты, пригласили с женой, если понравится - останешься, нет - возьмём билет назад.

Нас встретили, разместили. На следующий день был матч, перед ним мы погуляли по городу, а после игры я пообщался с тренером.

Болгария - это всё-таки что-то новое. Было нелегко: местный язык вроде бы кажется простым. Когда ты читаешь, то вроде бы всё понятно. Но когда начинаешь разговаривать, вообще ничего не разберёшь.

Было всё нормально: тренировался, влился в коллектив, сыграл пять игр. А потом я получил тяжёлую травму: мне сломали лодыжку. У меня после этого полгода вылетело.

Варну и Одессу нельзя сравнивать. Море, понятно, одно и то же. Набережная, наверное, как и во всех курортных городах: куча ресторанов, кафешек. Но это две абсолютно разные культуры. Мне и моей семье в Варне очень понравилось: всё очень спокойно. Пускай Болгария - не очень далёкая Европа. Но это было немножко другое. Одесса - это свой колорит, в Варне - своя история.

Боровик: Кто хотел занимать третье место в УПЛ, выходил на него любыми путями. Кто играл честно - оставался ни с чем - изображение 8

В Казахстане я понял, насколько это большая страна. Я там перестал бояться летать.

Допустим, у нас была игра в Костанае, который на севере Казахстана, возле Омска. Например, у нас в Уральске температура +15, туда прилетаешь - 0. Мы туда летели два дня: сначала в Астану (мы обычно через Астану летали), там тренировка в манеже, ночуем, а утром вылет в Костанай. То есть на выездную игру уходило четыре-пять дней: двое суток туда добираешься, играешь, ночуешь, и двое суток - назад.

Один раз за всё это время мы добирались на поезде - сутки ехали. В дороге лапшу ели, мивину всякую. Серьёзно. Раньше, когда в Казахстане было меньше денег, все ездили на поездах. Вагона-ресторана нет, то есть питания вообще никакого: вышел на станции, съел каких-то беляшей, мивины купил - всё. И вот так едешь и с ума сходишь почти сутки.

Этой осенью я был в “Оболони”. Мы с Сергеем Ивановичем [Ковальцом] договаривались: до конца года пока сотрудничать. Если всё будет хорошо, то ещё продолжим. Но так как Иваныч ушёл, то всё закончилось.

Сейчас ничем не занимаюсь. Дом, семья, школа, тренировки. Тренируюсь сам с собой. Мяч ловить не забудешь ведь. Так, чисто физически поддерживаю форму.

В карьере всё было интересно. Это всё жизнь. Кто-то думает, что футбольный путь длинный. Но вот вроде бы только 17 лет исполнилось, только начинал в Виннице. А дальше уже всё - улетело.

То, что я делал - это мой путь. Да, где-то были ошибки, где-то, возможно, неправильно поступал. Но на выходе ни о чём не жалею. Я думаю, если бы была ещё одна возможность прожить, наверное, поступил бы так же. В каждой ситуации.

Сейчас планирую получить тренерскую лицензию. А дальше будет видно.

В материале использованы фото ФК "Днепр", UA-Футбол, ФК "Черноморец" и ФК "Черно Море". Над текстом работал Александр Рыженко

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В статье: Арсенал (Киев) Евгений Боровик Леонид Кучук Нива (Винница) Олег Таран Мура (Словения) Металлург (Запорожье) Черноморец (Одесса) Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков) ФК Днепр Олег Дулуб Акжайык (Уральск) Монолог Черно море (Варна)
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