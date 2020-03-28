Гримм: Когда я спрашивал, почему телепул невозможен, мне отвечали: “Добро пожаловать в Украину"

В апреле Томас Гримм покидает должность президента УПЛ, проведя на ней два года. В интервью изданию Blick швейцарец рассказал о диковинках украинского футбола.

О причине своего ухода

“Я не буду идти на ближайшие выборы. Спустя два года я пришел к выводу, что УПЛ не может управляться из Швейцарии. Я прилетаю в Киев каждые две недели на три дня, регулярно посещаю матчи, но этого недостаточно. И да, ряд сумасшедших историй в украинском футболе не делали мою работу, как президента, легче”.

О президентах украинских клубов

“Взятки? Нет, не в этом дело. Речь идет о президентах клубов. Для нас, швейцарцев, это просто непредставимо. Например, хозяин “Ворсклы” находится в списке Интерпола и обвиняется в хищении 2.5 миллиарда гривен. Он остается владельцем клуба. Но, по крайней мере, мы хотя бы его знаем. У “Десны” есть неофициальный владелец, чье имя не встречается в клубных документах. Его называют “водочным королем Украины”, и он находится в хороших отношениях с бывшим президентом Януковичем. Все знают, что он владелец клуба. Дальше, нет ни одной фотографии владельца ФК “Львов”, а “Мариуполь” принадлежит иностранцу, которого ни разу не видели в Украине. Со-владелец “Карпат” два года назад убил женщину в ДТП, а затем сбежал из страны. И есть еще два олигарха с огромным влиянием.

Насколько “грязные деньги” присутствуют в украинском футболе я не могу сказать – лицензированием занимается УАФ, у нас нет доступа к этим документам”.

О провале единого телепула

“Мы подписали контракт с телеканалом “Футбол”, который принадлежит Ахметову и большинство клубов утвердили это решение. Но потом пять клубов заявили, что они не будут выполнять условия контракта. Дело в том, что Коломойский и его бесплатные телеканалы расширили свое влияние на эти клубы. Наши идеи было очень сложно реализовать”.

О своем будущем

“Я изучаю разные варианты. Конечно, я хотел бы работать в каком-то клубе, лиге или ассоциации. Возможно я останусь работать в Украине в качестве консультанта. Ведутся переговоры”.

О своих достижениях

“Надеюсь, что я хотя бы смог им показать, что без соглашения по таким базовым вещам как телеправа, и без небольшой солидарности, прогресс невозможен. Они должны понять, что чемпионат должен быть звездой, а не один какой-то клуб. Каждый клуб должен подчинить свои интересы благу лиги. Надеюсь, что рано или поздно, им станет понятно, что для этой цели им нужно работать вместе. Возможно, для этого понадобится еще не одна попытка. Когда я спрашивал у своих сотрудников, почему это невозможно, они отвечали: “Добро пожаловать в Украину”. У этой страны большой потенциал, но они должны научиться им пользоваться”, – сказал Гримм.