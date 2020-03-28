Киевское Динамо продлило карантин до 5 апреля

Официальный сайт "Динамо" сообщил, что киевский клуб продлил карантин до 5-го апреля. Футболисты "бело-синих" получили уведомление о продлении изоляции.

"В связи с решениями правительства Украины продлить чрезвычайную ситуацию из-за пандемии COVID-19, руководство клуба обратилось к футболистам с призывом продолжить соблюдать правила карантина. Предварительно, для всех команд "Динамо" карантин продлен до 5 апреля.

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. Руководство и тренерский штаб ожидают от игроков обязательного соблюдения правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок", - говорится в сообщении на сайте клуба.