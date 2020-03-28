  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Киевское Динамо продлило карантин до 5 апреля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киевское Динамо продлило карантин до 5 апреля

Премьер-лига
(1 голосов)

Все команды киевлян продолжают отдыхать

Киевское Динамо продлило карантин до 5 апреля
Новина українською

Официальный сайт "Динамо" сообщил, что киевский клуб продлил карантин до 5-го апреля. Футболисты "бело-синих" получили уведомление о продлении изоляции.

"В связи с решениями правительства Украины продлить чрезвычайную ситуацию из-за пандемии COVID-19, руководство клуба обратилось к футболистам с призывом продолжить соблюдать правила карантина. Предварительно, для всех команд "Динамо" карантин продлен до 5 апреля.

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. Руководство и тренерский штаб ожидают от игроков обязательного соблюдения правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.kiev.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
28.03.2020 в 22:34
Смело продлевайте до 1 сентября. Как минимум, а там до Нового Года
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...