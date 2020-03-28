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Голкипер Карпат Кудрик: Столько времени без футбола - это очень тяжело

Премьер-лига
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Вратарь "львов" рассказал, чем занимается во время карантина

Голкипер Карпат Кудрик: Столько времени без футбола - это очень тяжело
Новина українською

Вратарь львовских "Карпат" Олег Кудрик рассказал, как проходит его карантин.

"Нахожусь в нормальном физическом состоянии, но из-за продолжения карантина будет все сложнее удержать кондиции. В любом случае столько времени без футбола - это очень тяжело. Сейчас нахожусь во Львове, поддерживаю форму в домашней обстановке. Иногда ездим с партнерами по команде на загородную базу в Брюховичи, занимаемся в спортивном зале, бегаем в лесу. В целом же много времени провожу с семьей, дома с сыном.

Чаще всего из команды общаемся с полузащитником Остапом Притулой. Так, без футбола печально, но мы ничего, к сожалению, здесь сделать не можем. Насчет карантина, то я убежден - необходимо выполнять все рекомендации медиков, чтобы поскорее вернуться к привычному ритму жизни. Также хочу обратиться с просьбой соблюдать все правила карантина, следить за личной гигиеной. До встречи на стадионе!", – рассказал Олег Кудрик.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Кудрик коронавирус
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Источник:
fckarpaty.com
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